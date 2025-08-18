Rohkem infot ETH

Ethereum logo

Ethereum hind(ETH)

1 ETH/USD reaalajas hind:

$4,458.56
$4,458.56$4,458.56
-2.26%1D
USD
Ethereum (ETH) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:39:36 (UTC+8)

Ethereum (ETH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 4,395.25
$ 4,395.25$ 4,395.25
24 h madal
$ 4,580
$ 4,580$ 4,580
24 h kõrge

$ 4,395.25
$ 4,395.25$ 4,395.25

$ 4,580
$ 4,580$ 4,580

$ 4,891.704697551414
$ 4,891.704697551414$ 4,891.704697551414

$ 0.4208970069885254
$ 0.4208970069885254$ 0.4208970069885254

-1.21%

-2.26%

+4.95%

+4.95%

Ethereum (ETH) reaalajas hind on $ 4,458.56. Viimase 24 tunni jooksul ETH kaubeldud madalaim $ 4,395.25 ja kõrgeim $ 4,580 näitab aktiivset turu volatiivsust. ETHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4,891.704697551414 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.4208970069885254.

Lüliajalise tootluse osas on ETH muutunud -1.21% viimase tunni jooksul, -2.26% 24 tunni vältel +4.95% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Ethereum (ETH) – turuteave

No.2

$ 538.18B
$ 538.18B$ 538.18B

$ 149.24M
$ 149.24M$ 149.24M

$ 538.18B
$ 538.18B$ 538.18B

120.71M
120.71M 120.71M

--
----

120,707,874.00238802
120,707,874.00238802 120,707,874.00238802

13.41%

2014-07-24 00:00:00

$ 0.35
$ 0.35$ 0.35

ETH

Ethereum praegune turukapitalisatsioon on $ 538.18B $ 149.24M 24 tunnise kauplemismahuga. ETH ringlev varu on 120.71M, mille koguvaru on 120707874.00238802. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Ethereum (ETH) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Ethereum tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -103.0934-2.26%
30 päeva$ +906.97+25.53%
60 päeva$ +1,966.15+78.88%
90 päeva$ +1,938.63+76.93%
Ethereum Hinnamuutus täna

Täna registreeris ETH muutuse $ -103.0934 (-2.26%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Ethereum 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +906.97 (+25.53%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Ethereum 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ETH $ +1,966.15 (+78.88%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Ethereum 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +1,938.63 (+76.93%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Ethereum (ETH) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Ethereum hinnaajaloo lehte.

Mis on Ethereum (ETH)

Ethereum is a decentralized platform that runs smart contracts: applications that run exactly as programmed without any possibility of downtime, censorship, fraud or third party interference.

Ethereum on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Ethereum investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ETH panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Ethereum kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Ethereum ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Ethereum hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ethereum (ETH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ethereum (ETH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ethereum nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ethereum hinna ennustust kohe!

Ethereum (ETH) tokenoomika

Ethereum (ETH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ETH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Ethereum (ETH) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Ethereum osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Ethereum osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ETH kohalike valuutade suhtes

1 Ethereum(ETH)/VND
117,327,006.4
1 Ethereum(ETH)/AUD
A$6,821.5968
1 Ethereum(ETH)/GBP
3,254.7488
1 Ethereum(ETH)/EUR
3,789.776
1 Ethereum(ETH)/USD
$4,458.56
1 Ethereum(ETH)/MYR
RM18,770.5376
1 Ethereum(ETH)/TRY
181,864.6624
1 Ethereum(ETH)/JPY
¥655,408.32
1 Ethereum(ETH)/ARS
ARS$5,782,796.9056
1 Ethereum(ETH)/RUB
355,570.16
1 Ethereum(ETH)/INR
390,168.5856
1 Ethereum(ETH)/IDR
Rp71,912,247.9968
1 Ethereum(ETH)/KRW
6,192,404.8128
1 Ethereum(ETH)/PHP
252,131.568
1 Ethereum(ETH)/EGP
￡E.215,259.2768
1 Ethereum(ETH)/BRL
R$24,076.224
1 Ethereum(ETH)/CAD
C$6,152.8128
1 Ethereum(ETH)/BDT
541,447.5264
1 Ethereum(ETH)/NGN
6,838,271.8144
1 Ethereum(ETH)/UAH
183,737.2576
1 Ethereum(ETH)/VES
Bs601,905.6
1 Ethereum(ETH)/CLP
$4,298,051.84
1 Ethereum(ETH)/PKR
Rs1,263,020.8768
1 Ethereum(ETH)/KZT
2,413,908.9696
1 Ethereum(ETH)/THB
฿144,457.344
1 Ethereum(ETH)/TWD
NT$133,890.5568
1 Ethereum(ETH)/AED
د.إ16,362.9152
1 Ethereum(ETH)/CHF
Fr3,566.848
1 Ethereum(ETH)/HKD
HK$34,865.9392
1 Ethereum(ETH)/AMD
֏1,704,329.1456
1 Ethereum(ETH)/MAD
.د.م40,082.4544
1 Ethereum(ETH)/MXN
$83,508.8288
1 Ethereum(ETH)/PLN
16,229.1584
1 Ethereum(ETH)/RON
лв19,260.9792
1 Ethereum(ETH)/SEK
kr42,534.6624
1 Ethereum(ETH)/BGN
лв7,445.7952
1 Ethereum(ETH)/HUF
Ft1,506,235.3248
1 Ethereum(ETH)/CZK
93,362.2464
1 Ethereum(ETH)/KWD
د.ك1,359.8608
1 Ethereum(ETH)/ILS
15,025.3472
1 Ethereum(ETH)/NOK
kr45,343.5552
1 Ethereum(ETH)/NZD
$7,490.3808

Ethereum ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Ethereum võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Ethereum ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ethereum kohta

Kui palju on Ethereum (ETH) tänapäeval väärt?
Reaalajas ETH hind USD on 4,458.56 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ETH/USD hind?
Praegune hind ETH/USD on $ 4,458.56. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Ethereum turukapitalisatsioon?
ETH turukapitalisatsioon on $ 538.18B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ETH ringlev varu?
ETH ringlev varu on 120.71M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ETH (ATH) hind?
ETH saavutab ATH hinna summas 4,891.704697551414 USD.
Mis oli kõigi aegade ETH madalaim (ATL) hind?
ETH nägi ATL hinda summas 0.4208970069885254 USD.
Milline on ETH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ETH kauplemismaht on $ 149.24M USD.
Kas ETH sel aastal kõrgemale ka suundub?
ETH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ETH hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:39:36 (UTC+8)

Ethereum (ETH) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

