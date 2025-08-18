Ethereum (ETH) reaalajas hind on $ 4,458.56. Viimase 24 tunni jooksul ETH kaubeldud madalaim $ 4,395.25 ja kõrgeim $ 4,580 näitab aktiivset turu volatiivsust. ETHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4,891.704697551414 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.4208970069885254.
Lüliajalise tootluse osas on ETH muutunud -1.21% viimase tunni jooksul, -2.26% 24 tunni vältel +4.95% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Ethereum (ETH) – turuteave
No.2
$ 538.18B
$ 538.18B$ 538.18B
$ 149.24M
$ 149.24M$ 149.24M
$ 538.18B
$ 538.18B$ 538.18B
120.71M
120.71M 120.71M
--
----
120,707,874.00238802
120,707,874.00238802 120,707,874.00238802
13.41%
2014-07-24 00:00:00
$ 0.35
$ 0.35$ 0.35
ETH
Ethereum praegune turukapitalisatsioon on $ 538.18B$ 149.24M 24 tunnise kauplemismahuga. ETH ringlev varu on 120.71M, mille koguvaru on 120707874.00238802. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Ethereum (ETH) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Ethereum tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -103.0934
-2.26%
30 päeva
$ +906.97
+25.53%
60 päeva
$ +1,966.15
+78.88%
90 päeva
$ +1,938.63
+76.93%
Ethereum Hinnamuutus täna
Täna registreeris ETH muutuse $ -103.0934 (-2.26%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Ethereum 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +906.97 (+25.53%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Ethereum 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ETH $ +1,966.15 (+78.88%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Ethereum 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +1,938.63 (+76.93%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Ethereum (ETH) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Ethereum is a decentralized platform that runs smart contracts: applications that run exactly as programmed without any possibility of downtime, censorship, fraud or third party interference.
Ethereum on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Ethereum investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ETH panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Ethereum kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Ethereum ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Ethereum hinna ennustus (USD)
Kui palju on Ethereum (ETH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ethereum (ETH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ethereum nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Ethereum (ETH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ETH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Ethereum (ETH) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Ethereum osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Ethereum osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.