Noteeringueelsed punktid viitavad turueelse kauplemise eriliigile, mille puhul projektimeeskond ei ole veel tokenoomikat viimistlenud, nagu maksimaalne varu ja muud üksikasjad. Nende tokenitega kaubeldakse algselt punktidena, mis põhinevad eelnevalt kindlaksmääratud maksimaalsel varul. Kui projektimeeskond avalikustab ametlikult tokenoomika, kohandab platvorm proportsionaalselt Teie täidetud orderite kogust ja hinda vastavalt tegelikule maksimaalsele varule tagades, et orderi kogusumma jääb muutumatuks. Saate seejärel üle vaadata oma korrigeeritud orderid ametlikus turueelses kauplemises ning ettevalmistuda arveldamiseks.