Mida turueelseks kauplemiseks teha tuleb?

1
Looge order
Valige soovitud token, klõpsake valikut [Create Order] ja valige seejärel vahekaart [Buy]. Seejärel sisestage ostuorderi esitamiseks kogus ja hind.
2
Orderite sobitamine
Oodake, kuni müüja vastab teie ostuorderile. Kui müüja on teie orderi vastu võtnud, lihtsalt oodake, kuni saate arveldamise ajal oma tokenid.
3
Orderi arveldamine
Tokenid saate müüjalt kätte arveldamise ajal. Kui mitte, tagastab platvorm teie orderite summa ja annab asjakohase hüvitise.
1
Valige order
Otsige MEXC turueelset olemasolevat müügiorderit, mis vastab teie soovitud hinnale ja tokenite kogusele.
2
Orderite sobitamine
Vaadake kogus ja hind hoolikalt üle, seejärel klõpsake valikut [Buy] ja kinnitage oma ostu.
3
Orderi arveldamine
Kui müüja lõpetab arvelduse määratud aja jooksul, saate ostetud tokenid kätte. Kui mitte, tagastab platvorm teie orderite summa ja annab asjakohase hüvitise.
1
Looge order
Valige soovitud märk, klõpsake valikut [Create Order] ja valige vahekaart [Sell]. Järgmisena sisestage müügiorderi esitamiseks kogus ja hind. Esitage order ja tasuge vastav summa (koos tagatisega).
2
Orderite sobitamine
Oodake, kuni ostja vastab teie orderile. Kui ostja on teie orderi vastu võtnud, olge valmis tokenid arveldusperioodi jooksul ostjale edastama.
3
Orderi arveldamine
Veenduge, et teie hetketuru kontol oleks enne arveldusaega tarnimiseks piisavalt tokeneid. Muidu jääte tagatisest ilma.
1
Valige order
Otsige MEXC turueelset olemasolevat ostuorderit, mis vastab teie soovitud hinnale ja tokenite kogusele.
2
Orderite sobitamine
Vaadake kogus ja hind hoolikalt üle, seejärel klõpsake valikul [Sell] ja kinnitage oma müük, et maksta vastav summa (sh tagatis).
3
Orderi arveldamine
Veenduge, et teie hetketuru kontol oleks enne arveldusaega tarnimiseks piisavalt tokeneid. Muidu jääte tagatisest ilma.

KKK

Mis on turueelne kauplemine?

MEXC turueelne kauplemine on spetsiaalne börsiväline (OTC) teenus. See võimaldab investoritel kaubelda uute krüptotokenitega enne, kui need on ametlikult börsil noteeritud. Ostjad ja müüjad saavad oma tehinguid sobitada, valides soovitud hinna ja mahu. See annab varajastele investoritele eelise.