dogwifhat sol (WIF) reaalajas hind on $ 0.92. Viimase 24 tunni jooksul WIF kaubeldud madalaim $ 0.875 ja kõrgeim $ 0.962 näitab aktiivset turu volatiivsust. WIFkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.8499674634069185 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000023439977993792.
Lüliajalise tootluse osas on WIF muutunud -1.71% viimase tunni jooksul, -1.91% 24 tunni vältel -9.19% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
dogwifhat sol (WIF) – turuteave
No.89
$ 918.93M
$ 13.05M
$ 918.93M
998.84M
998,840,592.989347
998,840,102.227728
99.99%
0.02%
SOL
dogwifhat sol praegune turukapitalisatsioon on $ 918.93M$ 13.05M 24 tunnise kauplemismahuga. WIF ringlev varu on 998.84M, mille koguvaru on 998840102.227728. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 918.93M.
dogwifhat sol (WIF) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse dogwifhat sol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.01793
-1.91%
30 päeva
$ -0.094
-9.28%
60 päeva
$ +0.149
+19.32%
90 päeva
$ -0.062
-6.32%
dogwifhat sol Hinnamuutus täna
Täna registreeris WIF muutuse $ -0.01793 (-1.91%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
dogwifhat sol 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.094 (-9.28%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
dogwifhat sol 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WIF $ +0.149 (+19.32%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
dogwifhat sol 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.062 (-6.32%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada dogwifhat sol (WIF) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
dogwifhat sol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie dogwifhat sol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida WIF panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse dogwifhat sol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie dogwifhat sol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
dogwifhat sol hinna ennustus (USD)
Kui palju on dogwifhat sol (WIF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie dogwifhat sol (WIF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida dogwifhat sol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
dogwifhat sol (WIF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WIF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
dogwifhat sol (WIF) ostujuhend
Kas otsite, kuidas dogwifhat sol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust dogwifhat sol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.