dogwifhat sol logo

dogwifhat sol hind(WIF)

1 WIF/USD reaalajas hind:

$0.921
$0.921$0.921
-1.91%1D
USD
dogwifhat sol (WIF) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:17:42 (UTC+8)

dogwifhat sol (WIF) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.875
$ 0.875$ 0.875
24 h madal
$ 0.962
$ 0.962$ 0.962
24 h kõrge

$ 0.875
$ 0.875$ 0.875

$ 0.962
$ 0.962$ 0.962

$ 4.8499674634069185
$ 4.8499674634069185$ 4.8499674634069185

$ 0.000023439977993792
$ 0.000023439977993792$ 0.000023439977993792

-1.71%

-1.91%

-9.19%

-9.19%

dogwifhat sol (WIF) reaalajas hind on $ 0.92. Viimase 24 tunni jooksul WIF kaubeldud madalaim $ 0.875 ja kõrgeim $ 0.962 näitab aktiivset turu volatiivsust. WIFkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.8499674634069185 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000023439977993792.

Lüliajalise tootluse osas on WIF muutunud -1.71% viimase tunni jooksul, -1.91% 24 tunni vältel -9.19% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

dogwifhat sol (WIF) – turuteave

No.89

$ 918.93M
$ 918.93M$ 918.93M

$ 13.05M
$ 13.05M$ 13.05M

$ 918.93M
$ 918.93M$ 918.93M

998.84M
998.84M 998.84M

998,840,592.989347
998,840,592.989347 998,840,592.989347

998,840,102.227728
998,840,102.227728 998,840,102.227728

99.99%

0.02%

SOL

dogwifhat sol praegune turukapitalisatsioon on $ 918.93M $ 13.05M 24 tunnise kauplemismahuga. WIF ringlev varu on 998.84M, mille koguvaru on 998840102.227728. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 918.93M.

dogwifhat sol (WIF) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse dogwifhat sol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.01793-1.91%
30 päeva$ -0.094-9.28%
60 päeva$ +0.149+19.32%
90 päeva$ -0.062-6.32%
dogwifhat sol Hinnamuutus täna

Täna registreeris WIF muutuse $ -0.01793 (-1.91%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

dogwifhat sol 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.094 (-9.28%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

dogwifhat sol 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus WIF $ +0.149 (+19.32%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

dogwifhat sol 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.062 (-6.32%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada dogwifhat sol (WIF) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe dogwifhat sol hinnaajaloo lehte.

Mis on dogwifhat sol (WIF)

dogwifhat(WIF) is a memecoin on the Solana chain.

dogwifhat sol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie dogwifhat sol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida WIF panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse dogwifhat sol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie dogwifhat sol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

dogwifhat sol hinna ennustus (USD)

Kui palju on dogwifhat sol (WIF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie dogwifhat sol (WIF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida dogwifhat sol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake dogwifhat sol hinna ennustust kohe!

dogwifhat sol (WIF) tokenoomika

dogwifhat sol (WIF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WIF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

dogwifhat sol (WIF) ostujuhend

Kas otsite, kuidas dogwifhat sol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust dogwifhat sol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

WIF kohalike valuutade suhtes

1 dogwifhat sol(WIF)/VND
24,209.8
1 dogwifhat sol(WIF)/AUD
A$1.3984
1 dogwifhat sol(WIF)/GBP
0.6716
1 dogwifhat sol(WIF)/EUR
0.782
1 dogwifhat sol(WIF)/USD
$0.92
1 dogwifhat sol(WIF)/MYR
RM3.8732
1 dogwifhat sol(WIF)/TRY
37.5268
1 dogwifhat sol(WIF)/JPY
¥135.24
1 dogwifhat sol(WIF)/ARS
ARS$1,193.2492
1 dogwifhat sol(WIF)/RUB
73.3884
1 dogwifhat sol(WIF)/INR
80.5092
1 dogwifhat sol(WIF)/IDR
Rp14,838.7076
1 dogwifhat sol(WIF)/KRW
1,277.7696
1 dogwifhat sol(WIF)/PHP
52.026
1 dogwifhat sol(WIF)/EGP
￡E.44.4268
1 dogwifhat sol(WIF)/BRL
R$4.968
1 dogwifhat sol(WIF)/CAD
C$1.2696
1 dogwifhat sol(WIF)/BDT
111.7248
1 dogwifhat sol(WIF)/NGN
1,411.0408
1 dogwifhat sol(WIF)/UAH
37.9132
1 dogwifhat sol(WIF)/VES
Bs124.2
1 dogwifhat sol(WIF)/CLP
$886.88
1 dogwifhat sol(WIF)/PKR
Rs260.6176
1 dogwifhat sol(WIF)/KZT
498.0972
1 dogwifhat sol(WIF)/THB
฿29.8172
1 dogwifhat sol(WIF)/TWD
NT$27.6276
1 dogwifhat sol(WIF)/AED
د.إ3.3764
1 dogwifhat sol(WIF)/CHF
Fr0.736
1 dogwifhat sol(WIF)/HKD
HK$7.1944
1 dogwifhat sol(WIF)/AMD
֏351.6792
1 dogwifhat sol(WIF)/MAD
.د.م8.2708
1 dogwifhat sol(WIF)/MXN
$17.2316
1 dogwifhat sol(WIF)/PLN
3.3488
1 dogwifhat sol(WIF)/RON
лв3.9744
1 dogwifhat sol(WIF)/SEK
kr8.786
1 dogwifhat sol(WIF)/BGN
лв1.5364
1 dogwifhat sol(WIF)/HUF
Ft310.592
1 dogwifhat sol(WIF)/CZK
19.228
1 dogwifhat sol(WIF)/KWD
د.ك0.2806
1 dogwifhat sol(WIF)/ILS
3.1004
1 dogwifhat sol(WIF)/NOK
kr9.3748
1 dogwifhat sol(WIF)/NZD
$1.5456

dogwifhat sol ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest dogwifhat sol võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse dogwifhat sol ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse dogwifhat sol kohta

Kui palju on dogwifhat sol (WIF) tänapäeval väärt?
Reaalajas WIF hind USD on 0.92 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WIF/USD hind?
Praegune hind WIF/USD on $ 0.92. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on dogwifhat sol turukapitalisatsioon?
WIF turukapitalisatsioon on $ 918.93M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WIF ringlev varu?
WIF ringlev varu on 998.84M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WIF (ATH) hind?
WIF saavutab ATH hinna summas 4.8499674634069185 USD.
Mis oli kõigi aegade WIF madalaim (ATL) hind?
WIF nägi ATL hinda summas 0.000023439977993792 USD.
Milline on WIF kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WIF kauplemismaht on $ 13.05M USD.
Kas WIF sel aastal kõrgemale ka suundub?
WIF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WIF hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:17:42 (UTC+8)

dogwifhat sol (WIF) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

