Rohkem infot ZEC

ZEC Hinnainfo

ZEC Valge raamat

ZEC Ametlik veebisait

ZEC Tokenoomika

ZEC Hinnaprognoos

ZEC Ajalugu

ZEC – ostujuhend

ZEC-usaldusraha valuutakonverter

ZEC Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Zcash logo

Zcash hind(ZEC)

1 ZEC/USD reaalajas hind:

$37.01
$37.01$37.01
-1.90%1D
USD
Zcash (ZEC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:40:21 (UTC+8)

Zcash (ZEC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 36.21
$ 36.21$ 36.21
24 h madal
$ 38.2
$ 38.2$ 38.2
24 h kõrge

$ 36.21
$ 36.21$ 36.21

$ 38.2
$ 38.2$ 38.2

$ 5,941.7998046875
$ 5,941.7998046875$ 5,941.7998046875

$ 15.96914388442235
$ 15.96914388442235$ 15.96914388442235

-0.27%

-1.90%

-4.81%

-4.81%

Zcash (ZEC) reaalajas hind on $ 37.03. Viimase 24 tunni jooksul ZEC kaubeldud madalaim $ 36.21 ja kõrgeim $ 38.2 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZECkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5,941.7998046875 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 15.96914388442235.

Lüliajalise tootluse osas on ZEC muutunud -0.27% viimase tunni jooksul, -1.90% 24 tunni vältel -4.81% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Zcash (ZEC) – turuteave

No.109

$ 598.77M
$ 598.77M$ 598.77M

$ 537.05K
$ 537.05K$ 537.05K

$ 777.63M
$ 777.63M$ 777.63M

16.17M
16.17M 16.17M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

16,169,813.5405448
16,169,813.5405448 16,169,813.5405448

76.99%

0.01%

2016-10-01 00:00:00

ZEC

Zcash praegune turukapitalisatsioon on $ 598.77M $ 537.05K 24 tunnise kauplemismahuga. ZEC ringlev varu on 16.17M, mille koguvaru on 16169813.5405448. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 777.63M.

Zcash (ZEC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Zcash tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.7168-1.90%
30 päeva$ -7.84-17.48%
60 päeva$ -5.02-11.94%
90 päeva$ -3.62-8.91%
Zcash Hinnamuutus täna

Täna registreeris ZEC muutuse $ -0.7168 (-1.90%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Zcash 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -7.84 (-17.48%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Zcash 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ZEC $ -5.02 (-11.94%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Zcash 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -3.62 (-8.91%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Zcash (ZEC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Zcash hinnaajaloo lehte.

Mis on Zcash (ZEC)

Zcash is a cryptocurrency that grew out of the Zerocoin project, aimed at improving anonymity for Bitcoin users. The Zerocoin protocol was initially improved and transformed into Zerocash, which thus yielded the Zcash cryptocurrency in 2016. The founder and CEO of Zcash is Zooko Wilcox-O'Hearn. Its founding team includes cryptographer Matthew D. Green from Johns Hopkins University. Roger Ver was one of Zcash's initial investors.

Zcash on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Zcash investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ZEC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Zcash kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Zcash ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Zcash hinna ennustus (USD)

Kui palju on Zcash (ZEC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Zcash (ZEC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Zcash nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Zcash hinna ennustust kohe!

Zcash (ZEC) tokenoomika

Zcash (ZEC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZEC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Zcash (ZEC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Zcash osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Zcash osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ZEC kohalike valuutade suhtes

1 Zcash(ZEC)/VND
974,444.45
1 Zcash(ZEC)/AUD
A$56.6559
1 Zcash(ZEC)/GBP
27.0319
1 Zcash(ZEC)/EUR
31.4755
1 Zcash(ZEC)/USD
$37.03
1 Zcash(ZEC)/MYR
RM155.8963
1 Zcash(ZEC)/TRY
1,513.7864
1 Zcash(ZEC)/JPY
¥5,443.41
1 Zcash(ZEC)/ARS
ARS$47,966.0699
1 Zcash(ZEC)/RUB
2,949.0692
1 Zcash(ZEC)/INR
3,240.4953
1 Zcash(ZEC)/IDR
Rp597,257.9809
1 Zcash(ZEC)/KRW
51,430.2264
1 Zcash(ZEC)/PHP
2,102.5634
1 Zcash(ZEC)/EGP
￡E.1,785.9569
1 Zcash(ZEC)/BRL
R$199.962
1 Zcash(ZEC)/CAD
C$51.1014
1 Zcash(ZEC)/BDT
4,492.1093
1 Zcash(ZEC)/NGN
56,707.3717
1 Zcash(ZEC)/UAH
1,526.0063
1 Zcash(ZEC)/VES
Bs4,999.05
1 Zcash(ZEC)/CLP
$35,622.86
1 Zcash(ZEC)/PKR
Rs10,480.9712
1 Zcash(ZEC)/KZT
20,026.9349
1 Zcash(ZEC)/THB
฿1,198.2908
1 Zcash(ZEC)/TWD
NT$1,112.0109
1 Zcash(ZEC)/AED
د.إ135.9001
1 Zcash(ZEC)/CHF
Fr29.624
1 Zcash(ZEC)/HKD
HK$289.5746
1 Zcash(ZEC)/AMD
֏14,160.272
1 Zcash(ZEC)/MAD
.د.م332.8997
1 Zcash(ZEC)/MXN
$692.8313
1 Zcash(ZEC)/PLN
134.4189
1 Zcash(ZEC)/RON
лв159.9696
1 Zcash(ZEC)/SEK
kr353.2662
1 Zcash(ZEC)/BGN
лв61.8401
1 Zcash(ZEC)/HUF
Ft12,497.2547
1 Zcash(ZEC)/CZK
773.927
1 Zcash(ZEC)/KWD
د.ك11.25712
1 Zcash(ZEC)/ILS
124.7911
1 Zcash(ZEC)/NOK
kr376.2248
1 Zcash(ZEC)/NZD
$62.2104

Zcash ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Zcash võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Zcash ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Zcash kohta

Kui palju on Zcash (ZEC) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZEC hind USD on 37.03 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZEC/USD hind?
Praegune hind ZEC/USD on $ 37.03. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Zcash turukapitalisatsioon?
ZEC turukapitalisatsioon on $ 598.77M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZEC ringlev varu?
ZEC ringlev varu on 16.17M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZEC (ATH) hind?
ZEC saavutab ATH hinna summas 5,941.7998046875 USD.
Mis oli kõigi aegade ZEC madalaim (ATL) hind?
ZEC nägi ATL hinda summas 15.96914388442235 USD.
Milline on ZEC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZEC kauplemismaht on $ 537.05K USD.
Kas ZEC sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZEC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZEC hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:40:21 (UTC+8)

Zcash (ZEC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

ZEC/USD kalkulaator

Summa

ZEC
ZEC
USD
USD

1 ZEC = 37.03 USD

Kauplemine: ZEC

ZECUSDT
$37.01
$37.01$37.01
-1.88%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu