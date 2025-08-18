Zcash (ZEC) reaalajas hind on $ 37.03. Viimase 24 tunni jooksul ZEC kaubeldud madalaim $ 36.21 ja kõrgeim $ 38.2 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZECkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5,941.7998046875 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 15.96914388442235.
Lüliajalise tootluse osas on ZEC muutunud -0.27% viimase tunni jooksul, -1.90% 24 tunni vältel -4.81% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Zcash (ZEC) – turuteave
No.109
$ 598.77M
$ 598.77M$ 598.77M
$ 537.05K
$ 537.05K$ 537.05K
$ 777.63M
$ 777.63M$ 777.63M
16.17M
16.17M 16.17M
21,000,000
21,000,000 21,000,000
16,169,813.5405448
16,169,813.5405448 16,169,813.5405448
76.99%
0.01%
2016-10-01 00:00:00
ZEC
Zcash praegune turukapitalisatsioon on $ 598.77M$ 537.05K 24 tunnise kauplemismahuga. ZEC ringlev varu on 16.17M, mille koguvaru on 16169813.5405448. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 777.63M.
Zcash (ZEC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Zcash tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.7168
-1.90%
30 päeva
$ -7.84
-17.48%
60 päeva
$ -5.02
-11.94%
90 päeva
$ -3.62
-8.91%
Zcash Hinnamuutus täna
Täna registreeris ZEC muutuse $ -0.7168 (-1.90%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Zcash 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -7.84 (-17.48%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Zcash 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ZEC $ -5.02 (-11.94%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Zcash 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -3.62 (-8.91%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Zcash (ZEC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Zcash is a cryptocurrency that grew out of the Zerocoin project, aimed at improving anonymity for Bitcoin users. The Zerocoin protocol was initially improved and transformed into Zerocash, which thus yielded the Zcash cryptocurrency in 2016. The founder and CEO of Zcash is Zooko Wilcox-O'Hearn. Its founding team includes cryptographer Matthew D. Green from Johns Hopkins University. Roger Ver was one of Zcash's initial investors.
