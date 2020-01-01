Polygon Ecosystem (POL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Polygon Ecosystem (POL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Polygon Ecosystem (POL) teave POL is a next-generation token that can power a vast ecosystem of ZK-based L2 chains. It does that via a native re-staking protocol that allows POL holders to validate multiple chains and perform multiple roles on each of those chains, turning POL into a hyperproductive token. Ametlik veebisait: https://polygon.technology/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x455e53CBB86018Ac2B8092FdCd39d8444aFFC3F6 Ostke POL kohe!

Polygon Ecosystem (POL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Polygon Ecosystem (POL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.48B Koguvaru: $ 10.49B Ringlev varu: $ 10.49B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.48B Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.2911 Kõigi aegade madalaim: $ 0.15331252511554322 Praegune hind: $ 0.2362 Lisateave Polygon Ecosystem (POL) hinna kohta

Polygon Ecosystem (POL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Polygon Ecosystem (POL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate POL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: POL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate POL tokeni tokenoomikat, avastage POL tokeni reaalajas hinda!

Polygon Ecosystem (POL) hinna ajalugu POL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage POL hinna ajalugu kohe!

POL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu POL võiks suunduda? Meie POL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake POL tokeni hinna ennustust kohe!

