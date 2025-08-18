Rohkem infot SOL

$193.66
$193.66
-0.93%1D
Solana (SOL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:46:42 (UTC+8)

Solana (SOL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 187.06
$ 187.06
24 h madal
$ 195.89
$ 195.89
24 h kõrge

$ 187.06
$ 187.06

$ 195.89
$ 195.89

$ 294.33494870928604
$ 294.33494870928604

$ 0.505193636791
$ 0.505193636791

-0.48%

-0.92%

+6.25%

+6.25%

Solana (SOL) reaalajas hind on $ 193.69. Viimase 24 tunni jooksul SOL kaubeldud madalaim $ 187.06 ja kõrgeim $ 195.89 näitab aktiivset turu volatiivsust. SOLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 294.33494870928604 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.505193636791.

Lüliajalise tootluse osas on SOL muutunud -0.48% viimase tunni jooksul, -0.92% 24 tunni vältel +6.25% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Solana (SOL) – turuteave

No.6

$ 104.58B
$ 104.58B

$ 92.11M
$ 92.11M

$ 117.69B
$ 117.69B

539.95M
539.95M

--
--

607,616,924.7316998
607,616,924.7316998

2.56%

2020-03-23 00:00:00

SOL

Solana praegune turukapitalisatsioon on $ 104.58B $ 92.11M 24 tunnise kauplemismahuga. SOL ringlev varu on 539.95M, mille koguvaru on 607616924.7316998. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Solana (SOL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Solana tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -1.8179-0.92%
30 päeva$ +15.31+8.58%
60 päeva$ +48.95+33.81%
90 päeva$ +27.09+16.26%
Solana Hinnamuutus täna

Täna registreeris SOL muutuse $ -1.8179 (-0.92%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Solana 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +15.31 (+8.58%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Solana 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SOL $ +48.95 (+33.81%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Solana 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +27.09 (+16.26%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Solana (SOL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Mis on Solana (SOL)

Founded by former Qualcomm, Intel, and Dropbox engineers in late-2017, Solana is a single-chain, delegated-Proof-of-Stake protocol whose focus is on delivering scalability without sacrificing decentralization or security. The Solana protocol is designed to facilitate decentralized app (DApp) creation. Core to Solana's scaling solution is a decentralized clock titled Proof-of-History (PoH), built to solve the problem of time in distributed networks where there is not a single, trusted, source of time. Due to the innovative hybrid consensus model, Solana has attracted the attention of small traders and institutional traders. An important focus of the Solana Foundation is to make decentralized finance available on a larger scale.

Solana on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Solana investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

- Kontrollida SOL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Solana kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Solana ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Solana hinna ennustus (USD)

Kui palju on Solana (SOL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Solana (SOL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Solana nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Solana (SOL) tokenoomika

Solana (SOL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SOL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Solana (SOL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Solana osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Solana osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SOL kohalike valuutade suhtes

1 Solana(SOL)/VND
5,096,952.35
1 Solana(SOL)/AUD
A$294.4088
1 Solana(SOL)/GBP
141.3937
1 Solana(SOL)/EUR
164.6365
1 Solana(SOL)/USD
$193.69
1 Solana(SOL)/MYR
RM815.4349
1 Solana(SOL)/TRY
7,900.6151
1 Solana(SOL)/JPY
¥28,472.43
1 Solana(SOL)/ARS
ARS$251,217.8669
1 Solana(SOL)/RUB
15,439.0299
1 Solana(SOL)/INR
16,949.8119
1 Solana(SOL)/IDR
Rp3,124,031.8207
1 Solana(SOL)/KRW
269,012.1672
1 Solana(SOL)/PHP
10,953.1695
1 Solana(SOL)/EGP
￡E.9,347.4794
1 Solana(SOL)/BRL
R$1,045.926
1 Solana(SOL)/CAD
C$267.2922
1 Solana(SOL)/BDT
23,521.7136
1 Solana(SOL)/NGN
297,070.1006
1 Solana(SOL)/UAH
7,981.9649
1 Solana(SOL)/VES
Bs26,148.15
1 Solana(SOL)/CLP
$186,717.16
1 Solana(SOL)/PKR
Rs54,868.5032
1 Solana(SOL)/KZT
104,865.7029
1 Solana(SOL)/THB
฿6,256.187
1 Solana(SOL)/TWD
NT$5,816.5107
1 Solana(SOL)/AED
د.إ710.8423
1 Solana(SOL)/CHF
Fr154.952
1 Solana(SOL)/HKD
HK$1,514.6558
1 Solana(SOL)/AMD
֏74,039.9394
1 Solana(SOL)/MAD
.د.م1,741.2731
1 Solana(SOL)/MXN
$3,654.9303
1 Solana(SOL)/PLN
705.0316
1 Solana(SOL)/RON
лв836.7408
1 Solana(SOL)/SEK
kr1,849.7395
1 Solana(SOL)/BGN
лв323.4623
1 Solana(SOL)/HUF
Ft65,389.744
1 Solana(SOL)/CZK
4,048.121
1 Solana(SOL)/KWD
د.ك59.07545
1 Solana(SOL)/ILS
652.7353
1 Solana(SOL)/NOK
kr1,973.7011
1 Solana(SOL)/NZD
$325.3992

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Solana võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Solana ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Solana (SOL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
