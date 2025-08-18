Solana (SOL) reaalajas hind on $ 193.69. Viimase 24 tunni jooksul SOL kaubeldud madalaim $ 187.06 ja kõrgeim $ 195.89 näitab aktiivset turu volatiivsust. SOLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 294.33494870928604 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.505193636791.
Lüliajalise tootluse osas on SOL muutunud -0.48% viimase tunni jooksul, -0.92% 24 tunni vältel +6.25% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Solana (SOL) – turuteave
Solana praegune turukapitalisatsioon on $ 104.58B$ 92.11M 24 tunnise kauplemismahuga. SOL ringlev varu on 539.95M, mille koguvaru on 607616924.7316998. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Solana (SOL) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Solana tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -1.8179
-0.92%
30 päeva
$ +15.31
+8.58%
60 päeva
$ +48.95
+33.81%
90 päeva
$ +27.09
+16.26%
Solana Hinnamuutus täna
Täna registreeris SOL muutuse $ -1.8179 (-0.92%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Solana 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +15.31 (+8.58%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Solana 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SOL $ +48.95 (+33.81%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Solana 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +27.09 (+16.26%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Solana (SOL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Founded by former Qualcomm, Intel, and Dropbox engineers in late-2017, Solana is a single-chain, delegated-Proof-of-Stake protocol whose focus is on delivering scalability without sacrificing decentralization or security. The Solana protocol is designed to facilitate decentralized app (DApp) creation. Core to Solana's scaling solution is a decentralized clock titled Proof-of-History (PoH), built to solve the problem of time in distributed networks where there is not a single, trusted, source of time. Due to the innovative hybrid consensus model, Solana has attracted the attention of small traders and institutional traders. An important focus of the Solana Foundation is to make decentralized finance available on a larger scale.
Solana on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Solana investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SOL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Solana kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Solana ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Solana hinna ennustus (USD)
Kui palju on Solana (SOL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Solana (SOL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Solana nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Solana (SOL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SOL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Solana (SOL) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Solana osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Solana osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
