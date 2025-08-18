Rohkem infot BTC

Bitcoin logo

Bitcoin hind(BTC)

1 BTC/USD reaalajas hind:

-0.45%1D
USD
Bitcoin (BTC) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 04:41:24 (UTC+8)

Bitcoin (BTC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

+0.14%

-0.44%

-0.82%

-0.82%

Bitcoin (BTC) reaalajas hind on $ 117,713.03. Viimase 24 tunni jooksul BTC kaubeldud madalaim $ 117,175.78 ja kõrgeim $ 118,573.89 näitab aktiivset turu volatiivsust. BTCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 124,457.11687036631 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.04864654.

Lüliajalise tootluse osas on BTC muutunud +0.14% viimase tunni jooksul, -0.44% 24 tunni vältel -0.82% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bitcoin (BTC) – turuteave

No.1

94.79%

58.92%

2008-11-01 00:00:00

$ 0.0025
$ 0.0025$ 0.0025

BTC

Bitcoin praegune turukapitalisatsioon on $ 2.34T $ 128.38M 24 tunnise kauplemismahuga. BTC ringlev varu on 19.91M, mille koguvaru on 19907406. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.47T.

Bitcoin (BTC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Bitcoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -532.0881-0.44%
30 päeva$ +308.04+0.26%
60 päeva$ +12,826.25+12.22%
90 päeva$ +12,139.29+11.49%
Bitcoin Hinnamuutus täna

Täna registreeris BTC muutuse $ -532.0881 (-0.44%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Bitcoin 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +308.04 (+0.26%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Bitcoin 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BTC $ +12,826.25 (+12.22%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Bitcoin 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +12,139.29 (+11.49%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Bitcoin (BTC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Bitcoin hinnaajaloo lehte.

Mis on Bitcoin (BTC)

Bitcoin is a digital asset and a payment system invented by Satoshi Nakamoto who published a related paper in 2008 and released it as open-source software in 2009. The system featured as peer-to-peer; users can transact directly without an intermediary.

Bitcoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Bitcoin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BTC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Bitcoin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Bitcoin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Bitcoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bitcoin (BTC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bitcoin (BTC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bitcoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bitcoin hinna ennustust kohe!

Bitcoin (BTC) tokenoomika

Bitcoin (BTC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BTC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Bitcoin (BTC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Bitcoin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Bitcoin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BTC kohalike valuutade suhtes

1 Bitcoin(BTC)/VND
3,097,618,384.45
1 Bitcoin(BTC)/AUD
A$180,100.9359
1 Bitcoin(BTC)/GBP
85,930.5119
1 Bitcoin(BTC)/EUR
100,056.0755
1 Bitcoin(BTC)/USD
$117,713.03
1 Bitcoin(BTC)/MYR
RM495,571.8563
1 Bitcoin(BTC)/TRY
4,808,577.2755
1 Bitcoin(BTC)/JPY
¥17,303,815.41
1 Bitcoin(BTC)/ARS
ARS$152,477,219.1499
1 Bitcoin(BTC)/RUB
9,374,665.7092
1 Bitcoin(BTC)/INR
10,301,067.2553
1 Bitcoin(BTC)/IDR
Rp1,898,596,992.2609
1 Bitcoin(BTC)/KRW
163,489,273.1064
1 Bitcoin(BTC)/PHP
6,656,671.8465
1 Bitcoin(BTC)/EGP
￡E.5,674,945.1763
1 Bitcoin(BTC)/BRL
R$635,650.362
1 Bitcoin(BTC)/CAD
C$162,443.9814
1 Bitcoin(BTC)/BDT
14,295,070.3632
1 Bitcoin(BTC)/NGN
180,541,182.6322
1 Bitcoin(BTC)/UAH
4,850,953.9663
1 Bitcoin(BTC)/VES
Bs15,891,259.05
1 Bitcoin(BTC)/CLP
$113,475,360.92
1 Bitcoin(BTC)/PKR
Rs33,345,747.1384
1 Bitcoin(BTC)/KZT
63,731,011.5723
1 Bitcoin(BTC)/THB
฿3,805,662.2599
1 Bitcoin(BTC)/TWD
NT$3,534,922.2909
1 Bitcoin(BTC)/AED
د.إ432,006.8201
1 Bitcoin(BTC)/CHF
Fr94,170.424
1 Bitcoin(BTC)/HKD
HK$920,515.8946
1 Bitcoin(BTC)/AMD
֏44,996,982.8478
1 Bitcoin(BTC)/MAD
.د.م1,058,240.1397
1 Bitcoin(BTC)/MXN
$2,203,587.9216
1 Bitcoin(BTC)/PLN
427,298.2989
1 Bitcoin(BTC)/RON
лв508,520.2896
1 Bitcoin(BTC)/SEK
kr1,122,982.3062
1 Bitcoin(BTC)/BGN
лв196,580.7601
1 Bitcoin(BTC)/HUF
Ft39,714,022.0614
1 Bitcoin(BTC)/CZK
2,459,025.1967
1 Bitcoin(BTC)/KWD
د.ك35,902.47415
1 Bitcoin(BTC)/ILS
396,692.9111
1 Bitcoin(BTC)/NOK
kr1,195,964.3848
1 Bitcoin(BTC)/NZD
$197,757.8904

Bitcoin ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Bitcoin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Bitcoin ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bitcoin kohta

Kui palju on Bitcoin (BTC) tänapäeval väärt?
Reaalajas BTC hind USD on 117,713.03 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BTC/USD hind?
Praegune hind BTC/USD on $ 117,713.03. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bitcoin turukapitalisatsioon?
BTC turukapitalisatsioon on $ 2.34T USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BTC ringlev varu?
BTC ringlev varu on 19.91M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BTC (ATH) hind?
BTC saavutab ATH hinna summas 124,457.11687036631 USD.
Mis oli kõigi aegade BTC madalaim (ATL) hind?
BTC nägi ATL hinda summas 0.04864654 USD.
Milline on BTC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BTC kauplemismaht on $ 128.38M USD.
Kas BTC sel aastal kõrgemale ka suundub?
BTC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BTC hinna ennustust.
Bitcoin (BTC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

