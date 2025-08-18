Bitcoin (BTC) reaalajas hind on $ 117,713.03. Viimase 24 tunni jooksul BTC kaubeldud madalaim $ 117,175.78 ja kõrgeim $ 118,573.89 näitab aktiivset turu volatiivsust. BTCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 124,457.11687036631 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.04864654.
Lüliajalise tootluse osas on BTC muutunud +0.14% viimase tunni jooksul, -0.44% 24 tunni vältel -0.82% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Bitcoin (BTC) – turuteave
No.1
$ 2.34T
$ 2.34T$ 2.34T
$ 128.38M
$ 128.38M$ 128.38M
$ 2.47T
$ 2.47T$ 2.47T
19.91M
19.91M 19.91M
21,000,000
21,000,000 21,000,000
19,907,406
19,907,406 19,907,406
94.79%
58.92%
2008-11-01 00:00:00
$ 0.0025
$ 0.0025$ 0.0025
BTC
Bitcoin praegune turukapitalisatsioon on $ 2.34T$ 128.38M 24 tunnise kauplemismahuga. BTC ringlev varu on 19.91M, mille koguvaru on 19907406. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.47T.
Bitcoin (BTC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Bitcoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -532.0881
-0.44%
30 päeva
$ +308.04
+0.26%
60 päeva
$ +12,826.25
+12.22%
90 päeva
$ +12,139.29
+11.49%
Bitcoin Hinnamuutus täna
Täna registreeris BTC muutuse $ -532.0881 (-0.44%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Bitcoin 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +308.04 (+0.26%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Bitcoin 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BTC $ +12,826.25 (+12.22%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Bitcoin 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +12,139.29 (+11.49%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Bitcoin (BTC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Bitcoin is a digital asset and a payment system invented by Satoshi Nakamoto who published a related paper in 2008 and released it as open-source software in 2009. The system featured as peer-to-peer; users can transact directly without an intermediary.
Bitcoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Bitcoin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BTC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Bitcoin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Bitcoin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Bitcoin hinna ennustus (USD)
Kui palju on Bitcoin (BTC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bitcoin (BTC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bitcoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Bitcoin (BTC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BTC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Bitcoin (BTC) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Bitcoin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Bitcoin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.