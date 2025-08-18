MindNetwork FHE (FHE) reaalajas hind on $ 0.06503. Viimase 24 tunni jooksul FHE kaubeldud madalaim $ 0.0648 ja kõrgeim $ 0.06833 näitab aktiivset turu volatiivsust. FHEkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on FHE muutunud -0.66% viimase tunni jooksul, -1.72% 24 tunni vältel -9.79% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
MindNetwork FHE (FHE) – turuteave
MindNetwork FHE praegune turukapitalisatsioon on $ 16.19M$ 93.27K 24 tunnise kauplemismahuga. FHE ringlev varu on 249.00M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 65.03M.
MindNetwork FHE (FHE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse MindNetwork FHE tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0011365
-1.72%
30 päeva
$ -0.00513
-7.32%
60 päeva
$ -0.00925
-12.46%
90 päeva
$ -0.03204
-33.01%
MindNetwork FHE Hinnamuutus täna
Täna registreeris FHE muutuse $ -0.0011365 (-1.72%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
MindNetwork FHE 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00513 (-7.32%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
MindNetwork FHE 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FHE $ -0.00925 (-12.46%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
MindNetwork FHE 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.03204 (-33.01%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada MindNetwork FHE (FHE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Mind Network pioneers quantum-resistant Fully Homomorphic Encryption (FHE) infrastructure, powering a fully encrypted internet through secure data and AI computation. In collaboration with industry leaders, Mind Network is establishing HTTPZ — a Zero Trust Internet Protocol — to set new standards for trusted AI and encrypted on-chain data processing in Web3 and AI ecosystems.
