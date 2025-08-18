Rohkem infot FHE

$0.06494
-1.72%1D
MindNetwork FHE (FHE) reaalajas hinnagraafik
MindNetwork FHE (FHE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0648
24 h madal
$ 0.06833
24 h kõrge

$ 0.0648
$ 0.06833
--
--
-0.66%

-1.72%

-9.79%

-9.79%

MindNetwork FHE (FHE) reaalajas hind on $ 0.06503.

Lüliajalise tootluse osas on FHE muutunud -0.66% viimase tunni jooksul, -1.72% 24 tunni vältel -9.79% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MindNetwork FHE (FHE) – turuteave

$ 16.19M
$ 93.27K
$ 65.03M
249.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
24.90%

BSC

MindNetwork FHE praegune turukapitalisatsioon on $ 16.19M $ 93.27K 24 tunnise kauplemismahuga. FHE ringlev varu on 249.00M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 65.03M.

MindNetwork FHE (FHE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse MindNetwork FHE tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0011365-1.72%
30 päeva$ -0.00513-7.32%
60 päeva$ -0.00925-12.46%
90 päeva$ -0.03204-33.01%
MindNetwork FHE Hinnamuutus täna

Täna registreeris FHE muutuse $ -0.0011365 (-1.72%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

MindNetwork FHE 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00513 (-7.32%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

MindNetwork FHE 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FHE $ -0.00925 (-12.46%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

MindNetwork FHE 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.03204 (-33.01%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada MindNetwork FHE (FHE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe MindNetwork FHE hinnaajaloo lehte.

Mis on MindNetwork FHE (FHE)

Mind Network pioneers quantum-resistant Fully Homomorphic Encryption (FHE) infrastructure, powering a fully encrypted internet through secure data and AI computation. In collaboration with industry leaders, Mind Network is establishing HTTPZ — a Zero Trust Internet Protocol — to set new standards for trusted AI and encrypted on-chain data processing in Web3 and AI ecosystems.

MindNetwork FHE on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie MindNetwork FHE investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida FHE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse MindNetwork FHE kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie MindNetwork FHE ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

MindNetwork FHE hinna ennustus (USD)

Kui palju on MindNetwork FHE (FHE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MindNetwork FHE (FHE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MindNetwork FHE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MindNetwork FHE hinna ennustust kohe!

MindNetwork FHE (FHE) tokenoomika

MindNetwork FHE (FHE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FHE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

MindNetwork FHE (FHE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas MindNetwork FHE osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust MindNetwork FHE osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

FHE kohalike valuutade suhtes

1 MindNetwork FHE(FHE)/VND
1,711.26445
1 MindNetwork FHE(FHE)/AUD
A$0.0994959
1 MindNetwork FHE(FHE)/GBP
0.0474719
1 MindNetwork FHE(FHE)/EUR
0.0552755
1 MindNetwork FHE(FHE)/USD
$0.06503
1 MindNetwork FHE(FHE)/MYR
RM0.2737763
1 MindNetwork FHE(FHE)/TRY
2.6525737
1 MindNetwork FHE(FHE)/JPY
¥9.55941
1 MindNetwork FHE(FHE)/ARS
ARS$84.3445603
1 MindNetwork FHE(FHE)/RUB
5.1861425
1 MindNetwork FHE(FHE)/INR
5.6907753
1 MindNetwork FHE(FHE)/IDR
Rp1,048.8708209
1 MindNetwork FHE(FHE)/KRW
90.3188664
1 MindNetwork FHE(FHE)/PHP
3.6774465
1 MindNetwork FHE(FHE)/EGP
￡E.3.1396484
1 MindNetwork FHE(FHE)/BRL
R$0.351162
1 MindNetwork FHE(FHE)/CAD
C$0.0897414
1 MindNetwork FHE(FHE)/BDT
7.8972432
1 MindNetwork FHE(FHE)/NGN
99.7391122
1 MindNetwork FHE(FHE)/UAH
2.6798863
1 MindNetwork FHE(FHE)/VES
Bs8.77905
1 MindNetwork FHE(FHE)/CLP
$62.68892
1 MindNetwork FHE(FHE)/PKR
Rs18.4216984
1 MindNetwork FHE(FHE)/KZT
35.2078923
1 MindNetwork FHE(FHE)/THB
฿2.106972
1 MindNetwork FHE(FHE)/TWD
NT$1.9528509
1 MindNetwork FHE(FHE)/AED
د.إ0.2386601
1 MindNetwork FHE(FHE)/CHF
Fr0.052024
1 MindNetwork FHE(FHE)/HKD
HK$0.5085346
1 MindNetwork FHE(FHE)/AMD
֏24.8583678
1 MindNetwork FHE(FHE)/MAD
.د.م0.5846197
1 MindNetwork FHE(FHE)/MXN
$1.2180119
1 MindNetwork FHE(FHE)/PLN
0.2367092
1 MindNetwork FHE(FHE)/RON
лв0.2809296
1 MindNetwork FHE(FHE)/SEK
kr0.6203862
1 MindNetwork FHE(FHE)/BGN
лв0.1086001
1 MindNetwork FHE(FHE)/HUF
Ft21.9690849
1 MindNetwork FHE(FHE)/CZK
1.3617282
1 MindNetwork FHE(FHE)/KWD
د.ك0.01983415
1 MindNetwork FHE(FHE)/ILS
0.2191511
1 MindNetwork FHE(FHE)/NOK
kr0.6613551
1 MindNetwork FHE(FHE)/NZD
$0.1092504

MindNetwork FHE ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest MindNetwork FHE võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse MindNetwork FHE ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MindNetwork FHE kohta

Kui palju on MindNetwork FHE (FHE) tänapäeval väärt?
Reaalajas FHE hind USD on 0.06503 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FHE/USD hind?
Praegune hind FHE/USD on $ 0.06503. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MindNetwork FHE turukapitalisatsioon?
FHE turukapitalisatsioon on $ 16.19M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FHE ringlev varu?
FHE ringlev varu on 249.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FHE (ATH) hind?
FHE saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade FHE madalaim (ATL) hind?
FHE nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on FHE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FHE kauplemismaht on $ 93.27K USD.
Kas FHE sel aastal kõrgemale ka suundub?
FHE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FHE hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

