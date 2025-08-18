Rohkem infot IO

IO Hinnainfo

IO Valge raamat

IO Ametlik veebisait

IO Tokenoomika

IO Hinnaprognoos

IO Ajalugu

IO – ostujuhend

IO-usaldusraha valuutakonverter

IO Hetketurg

IO USDT-M futuurid

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

IO logo

IO hind(IO)

1 IO/USD reaalajas hind:

$0.641
$0.641$0.641
-1.23%1D
USD
IO (IO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:37:44 (UTC+8)

IO (IO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.621
$ 0.621$ 0.621
24 h madal
$ 0.656
$ 0.656$ 0.656
24 h kõrge

$ 0.621
$ 0.621$ 0.621

$ 0.656
$ 0.656$ 0.656

$ 6.438488090659158
$ 6.438488090659158$ 6.438488090659158

$ 0.5135198911694648
$ 0.5135198911694648$ 0.5135198911694648

-0.78%

-1.23%

-0.78%

-0.78%

IO (IO) reaalajas hind on $ 0.641. Viimase 24 tunni jooksul IO kaubeldud madalaim $ 0.621 ja kõrgeim $ 0.656 näitab aktiivset turu volatiivsust. IOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 6.438488090659158 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.5135198911694648.

Lüliajalise tootluse osas on IO muutunud -0.78% viimase tunni jooksul, -1.23% 24 tunni vältel -0.78% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

IO (IO) – turuteave

No.335

$ 120.60M
$ 120.60M$ 120.60M

$ 1.64M
$ 1.64M$ 1.64M

$ 512.80M
$ 512.80M$ 512.80M

188.14M
188.14M 188.14M

800,000,000
800,000,000 800,000,000

800,000,000
800,000,000 800,000,000

23.51%

SOL

IO praegune turukapitalisatsioon on $ 120.60M $ 1.64M 24 tunnise kauplemismahuga. IO ringlev varu on 188.14M, mille koguvaru on 800000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 512.80M.

IO (IO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse IO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00798-1.23%
30 päeva$ -0.176-21.55%
60 päeva$ -0.055-7.91%
90 päeva$ -0.329-33.92%
IO Hinnamuutus täna

Täna registreeris IO muutuse $ -0.00798 (-1.23%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

IO 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.176 (-21.55%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

IO 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus IO $ -0.055 (-7.91%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

IO 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.329 (-33.92%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada IO (IO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe IO hinnaajaloo lehte.

Mis on IO (IO)

io.net is a decentralized AI computing & cloud platform. By aggregating GPU supply from underutilized sources, io.net creates a network that allows machine learning (ML) startups to access nearly unlimited computing power at a fraction of the cost of the traditional cloud.

IO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie IO investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida IO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse IO kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie IO ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

IO hinna ennustus (USD)

Kui palju on IO (IO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie IO (IO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida IO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake IO hinna ennustust kohe!

IO (IO) tokenoomika

IO (IO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

IO (IO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas IO osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust IO osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

IO kohalike valuutade suhtes

1 IO(IO)/VND
16,867.915
1 IO(IO)/AUD
A$0.97432
1 IO(IO)/GBP
0.46793
1 IO(IO)/EUR
0.54485
1 IO(IO)/USD
$0.641
1 IO(IO)/MYR
RM2.69861
1 IO(IO)/TRY
26.14639
1 IO(IO)/JPY
¥94.227
1 IO(IO)/ARS
ARS$831.38341
1 IO(IO)/RUB
51.09411
1 IO(IO)/INR
56.09391
1 IO(IO)/IDR
Rp10,338.70823
1 IO(IO)/KRW
890.27208
1 IO(IO)/PHP
36.24855
1 IO(IO)/EGP
￡E.30.93466
1 IO(IO)/BRL
R$3.4614
1 IO(IO)/CAD
C$0.88458
1 IO(IO)/BDT
77.84304
1 IO(IO)/NGN
983.12734
1 IO(IO)/UAH
26.41561
1 IO(IO)/VES
Bs86.535
1 IO(IO)/CLP
$617.924
1 IO(IO)/PKR
Rs181.58248
1 IO(IO)/KZT
347.04381
1 IO(IO)/THB
฿20.7043
1 IO(IO)/TWD
NT$19.24923
1 IO(IO)/AED
د.إ2.35247
1 IO(IO)/CHF
Fr0.5128
1 IO(IO)/HKD
HK$5.01262
1 IO(IO)/AMD
֏245.02866
1 IO(IO)/MAD
.د.م5.76259
1 IO(IO)/MXN
$12.09567
1 IO(IO)/PLN
2.33324
1 IO(IO)/RON
лв2.76912
1 IO(IO)/SEK
kr6.12155
1 IO(IO)/BGN
лв1.07047
1 IO(IO)/HUF
Ft216.4016
1 IO(IO)/CZK
13.3969
1 IO(IO)/KWD
د.ك0.195505
1 IO(IO)/ILS
2.16017
1 IO(IO)/NOK
kr6.53179
1 IO(IO)/NZD
$1.07688

IO ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest IO võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse IO ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse IO kohta

Kui palju on IO (IO) tänapäeval väärt?
Reaalajas IO hind USD on 0.641 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune IO/USD hind?
Praegune hind IO/USD on $ 0.641. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on IO turukapitalisatsioon?
IO turukapitalisatsioon on $ 120.60M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on IO ringlev varu?
IO ringlev varu on 188.14M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim IO (ATH) hind?
IO saavutab ATH hinna summas 6.438488090659158 USD.
Mis oli kõigi aegade IO madalaim (ATL) hind?
IO nägi ATL hinda summas 0.5135198911694648 USD.
Milline on IO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine IO kauplemismaht on $ 1.64M USD.
Kas IO sel aastal kõrgemale ka suundub?
IO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:37:44 (UTC+8)

IO (IO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

IO/USD kalkulaator

Summa

IO
IO
USD
USD

1 IO = 0.641 USD

Kauplemine: IO

IOUSDT
$0.641
$0.641$0.641
-1.38%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu