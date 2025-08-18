TONCOIN (TON) reaalajas hind on $ 3.483. Viimase 24 tunni jooksul TON kaubeldud madalaim $ 3.436 ja kõrgeim $ 3.505 näitab aktiivset turu volatiivsust. TONkõigi aegade kõrgeim hind on $ 8.235022765920782 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.39061681567469.
Lüliajalise tootluse osas on TON muutunud -0.26% viimase tunni jooksul, -0.44% 24 tunni vältel +4.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
TONCOIN (TON) – turuteave
No.20
$ 8.94B
$ 8.94B
$ 7.49M
$ 7.49M
$ 17.90B
$ 17.90B
2.57B
2.57B
--
--
5,138,056,502.953133
5,138,056,502.953133
0.22%
TONCOIN
TONCOIN praegune turukapitalisatsioon on $ 8.94B$ 7.49M 24 tunnise kauplemismahuga. TON ringlev varu on 2.57B, mille koguvaru on 5138056502.953133. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
TONCOIN (TON) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse TONCOIN tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.01575
-0.44%
30 päeva
$ +0.225
+6.90%
60 päeva
$ +0.57
+19.56%
90 päeva
$ +0.47
+15.59%
TONCOIN Hinnamuutus täna
Täna registreeris TON muutuse $ -0.01575 (-0.44%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
TONCOIN 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.225 (+6.90%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
TONCOIN 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TON $ +0.57 (+19.56%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
TONCOIN 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.47 (+15.59%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada TONCOIN (TON) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Apart from processing millions of transactions per second, TON blockchain-based ecosystem has all the chances to give rise to a genuine Web3.0 Internet with decentralized storage, anonymous network, DNS, instant payments and various decentralized services.
TONCOIN on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie TONCOIN investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida TON panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse TONCOIN kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie TONCOIN ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
TONCOIN hinna ennustus (USD)
Kui palju on TONCOIN (TON) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TONCOIN (TON) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TONCOIN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
TONCOIN (TON) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TON tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
TONCOIN (TON) ostujuhend
Kas otsite, kuidas TONCOIN osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust TONCOIN osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
