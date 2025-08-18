Rohkem infot TON

1 TON/USD reaalajas hind:

$3.484
-0.45%1D
TONCOIN (TON) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 02:00:14 (UTC+8)

TONCOIN (TON) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 3.436
24 h madal
$ 3.505
24 h kõrge

$ 3.436
$ 3.505
$ 8.235022765920782
$ 0.39061681567469
-0.26%

-0.44%

+4.15%

+4.15%

TONCOIN (TON) reaalajas hind on $ 3.483. Viimase 24 tunni jooksul TON kaubeldud madalaim $ 3.436 ja kõrgeim $ 3.505 näitab aktiivset turu volatiivsust. TONkõigi aegade kõrgeim hind on $ 8.235022765920782 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.39061681567469.

Lüliajalise tootluse osas on TON muutunud -0.26% viimase tunni jooksul, -0.44% 24 tunni vältel +4.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TONCOIN (TON) – turuteave

No.20

$ 8.94B
$ 7.49M
$ 17.90B
2.57B
--
5,138,056,502.953133
0.22%

TONCOIN

TONCOIN praegune turukapitalisatsioon on $ 8.94B $ 7.49M 24 tunnise kauplemismahuga. TON ringlev varu on 2.57B, mille koguvaru on 5138056502.953133. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

TONCOIN (TON) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse TONCOIN tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.01575-0.44%
30 päeva$ +0.225+6.90%
60 päeva$ +0.57+19.56%
90 päeva$ +0.47+15.59%
TONCOIN Hinnamuutus täna

Täna registreeris TON muutuse $ -0.01575 (-0.44%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

TONCOIN 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.225 (+6.90%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

TONCOIN 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TON $ +0.57 (+19.56%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

TONCOIN 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.47 (+15.59%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada TONCOIN (TON) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe TONCOIN hinnaajaloo lehte.

Mis on TONCOIN (TON)

Apart from processing millions of transactions per second, TON blockchain-based ecosystem has all the chances to give rise to a genuine Web3.0 Internet with decentralized storage, anonymous network, DNS, instant payments and various decentralized services.

TONCOIN on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie TONCOIN investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TON panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse TONCOIN kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie TONCOIN ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

TONCOIN hinna ennustus (USD)

Kui palju on TONCOIN (TON) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TONCOIN (TON) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TONCOIN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TONCOIN hinna ennustust kohe!

TONCOIN (TON) tokenoomika

TONCOIN (TON) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TON tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

TONCOIN (TON) ostujuhend

Kas otsite, kuidas TONCOIN osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust TONCOIN osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TON kohalike valuutade suhtes

1 TONCOIN(TON)/VND
91,655.145
1 TONCOIN(TON)/AUD
A$5.29416
1 TONCOIN(TON)/GBP
2.54259
1 TONCOIN(TON)/EUR
2.96055
1 TONCOIN(TON)/USD
$3.483
1 TONCOIN(TON)/MYR
RM14.66343
1 TONCOIN(TON)/TRY
142.07157
1 TONCOIN(TON)/JPY
¥512.001
1 TONCOIN(TON)/ARS
ARS$4,517.48583
1 TONCOIN(TON)/RUB
277.62993
1 TONCOIN(TON)/INR
304.79733
1 TONCOIN(TON)/IDR
Rp56,177.41149
1 TONCOIN(TON)/KRW
4,837.46904
1 TONCOIN(TON)/PHP
196.96365
1 TONCOIN(TON)/EGP
￡E.168.08958
1 TONCOIN(TON)/BRL
R$18.8082
1 TONCOIN(TON)/CAD
C$4.80654
1 TONCOIN(TON)/BDT
422.97552
1 TONCOIN(TON)/NGN
5,342.01642
1 TONCOIN(TON)/UAH
143.53443
1 TONCOIN(TON)/VES
Bs470.205
1 TONCOIN(TON)/CLP
$3,357.612
1 TONCOIN(TON)/PKR
Rs986.66424
1 TONCOIN(TON)/KZT
1,885.73103
1 TONCOIN(TON)/THB
฿112.5009
1 TONCOIN(TON)/TWD
NT$104.59449
1 TONCOIN(TON)/AED
د.إ12.78261
1 TONCOIN(TON)/CHF
Fr2.7864
1 TONCOIN(TON)/HKD
HK$27.23706
1 TONCOIN(TON)/AMD
֏1,331.41158
1 TONCOIN(TON)/MAD
.د.م31.31217
1 TONCOIN(TON)/MXN
$65.72421
1 TONCOIN(TON)/PLN
12.67812
1 TONCOIN(TON)/RON
лв15.04656
1 TONCOIN(TON)/SEK
kr33.26265
1 TONCOIN(TON)/BGN
лв5.81661
1 TONCOIN(TON)/HUF
Ft1,175.8608
1 TONCOIN(TON)/CZK
72.7947
1 TONCOIN(TON)/KWD
د.ك1.062315
1 TONCOIN(TON)/ILS
11.73771
1 TONCOIN(TON)/NOK
kr35.49177
1 TONCOIN(TON)/NZD
$5.85144

TONCOIN ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest TONCOIN võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse TONCOIN ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TONCOIN kohta

Kui palju on TONCOIN (TON) tänapäeval väärt?
Reaalajas TON hind USD on 3.483 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TON/USD hind?
Praegune hind TON/USD on $ 3.483. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TONCOIN turukapitalisatsioon?
TON turukapitalisatsioon on $ 8.94B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TON ringlev varu?
TON ringlev varu on 2.57B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TON (ATH) hind?
TON saavutab ATH hinna summas 8.235022765920782 USD.
Mis oli kõigi aegade TON madalaim (ATL) hind?
TON nägi ATL hinda summas 0.39061681567469 USD.
Milline on TON kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TON kauplemismaht on $ 7.49M USD.
Kas TON sel aastal kõrgemale ka suundub?
TON võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TON hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

