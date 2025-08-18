Monero (XMR) reaalajas hind on $ 259.24. Viimase 24 tunni jooksul XMR kaubeldud madalaim $ 245.3 ja kõrgeim $ 261.21 näitab aktiivset turu volatiivsust. XMRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 517.62024523 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.21296699345111847.
Lüliajalise tootluse osas on XMR muutunud -0.06% viimase tunni jooksul, +0.52% 24 tunni vältel -3.52% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Monero (XMR) – turuteave
No.29
$ 4.78B
$ 4.78B$ 4.78B
$ 3.76M
$ 3.76M$ 3.76M
$ 4.78B
$ 4.78B$ 4.78B
18.45M
18.45M 18.45M
--
----
18,446,744.07370955
18,446,744.07370955 18,446,744.07370955
0.11%
2014-04-18 00:00:00
XMR
Monero praegune turukapitalisatsioon on $ 4.78B$ 3.76M 24 tunnise kauplemismahuga. XMR ringlev varu on 18.45M, mille koguvaru on 18446744.07370955. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Monero (XMR) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Monero tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +1.3411
+0.52%
30 päeva
$ -62.08
-19.33%
60 päeva
$ -56.87
-18.00%
90 päeva
$ -83.02
-24.26%
Monero Hinnamuutus täna
Täna registreeris XMR muutuse $ +1.3411 (+0.52%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Monero 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -62.08 (-19.33%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Monero 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XMR $ -56.87 (-18.00%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Monero 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -83.02 (-24.26%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Monero (XMR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Unlike Bitcoin and Ethereum, which have transparent blockchains, Monero uses cryptography to shield sending and receiving addresses, as well as transacted amounts. Every Monero transaction, by default, obfuscates sending and receiving addresses as well as transacted amounts. Monero is fungible. This means Monero will always be accepted without the risk of censorship. Monero is not a corporation. It is developed by cryptography and distributed systems experts from all over the world that donate their time or are funded by community donations. This means that Monero can't be shut down by any one country and is not constrained by any particular legal jurisdiction.
Monero on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Monero investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida XMR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Monero kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Monero ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Monero hinna ennustus (USD)
Kui palju on Monero (XMR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Monero (XMR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Monero nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Monero (XMR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XMR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Monero (XMR) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Monero osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Monero osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.