Monero logo

Monero hind(XMR)

1 XMR/USD reaalajas hind:

$259.24
$259.24
+0.52%1D
USD
Monero (XMR) reaalajas hinnagraafik
Monero (XMR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 245.3
$ 245.3
24 h madal
$ 261.21
$ 261.21
24 h kõrge

$ 245.3
$ 245.3

$ 261.21
$ 261.21

$ 517.62024523
$ 517.62024523

$ 0.21296699345111847
$ 0.21296699345111847

-0.06%

+0.52%

-3.52%

-3.52%

Monero (XMR) reaalajas hind on $ 259.24. Viimase 24 tunni jooksul XMR kaubeldud madalaim $ 245.3 ja kõrgeim $ 261.21 näitab aktiivset turu volatiivsust. XMRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 517.62024523 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.21296699345111847.

Lüliajalise tootluse osas on XMR muutunud -0.06% viimase tunni jooksul, +0.52% 24 tunni vältel -3.52% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Monero (XMR) – turuteave

No.29

$ 4.78B
$ 4.78B

$ 3.76M
$ 3.76M

$ 4.78B
$ 4.78B

18.45M
18.45M

--
--

18,446,744.07370955
18,446,744.07370955

0.11%

2014-04-18 00:00:00

XMR

Monero praegune turukapitalisatsioon on $ 4.78B $ 3.76M 24 tunnise kauplemismahuga. XMR ringlev varu on 18.45M, mille koguvaru on 18446744.07370955. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Monero (XMR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Monero tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +1.3411+0.52%
30 päeva$ -62.08-19.33%
60 päeva$ -56.87-18.00%
90 päeva$ -83.02-24.26%
Monero Hinnamuutus täna

Täna registreeris XMR muutuse $ +1.3411 (+0.52%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Monero 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -62.08 (-19.33%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Monero 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XMR $ -56.87 (-18.00%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Monero 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -83.02 (-24.26%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Monero (XMR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Monero hinnaajaloo lehte.

Mis on Monero (XMR)

Unlike Bitcoin and Ethereum, which have transparent blockchains, Monero uses cryptography to shield sending and receiving addresses, as well as transacted amounts. Every Monero transaction, by default, obfuscates sending and receiving addresses as well as transacted amounts. Monero is fungible. This means Monero will always be accepted without the risk of censorship. Monero is not a corporation. It is developed by cryptography and distributed systems experts from all over the world that donate their time or are funded by community donations. This means that Monero can't be shut down by any one country and is not constrained by any particular legal jurisdiction.

Monero on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Monero investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida XMR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Monero kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Monero ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Monero hinna ennustus (USD)

Kui palju on Monero (XMR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Monero (XMR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Monero nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Monero hinna ennustust kohe!

Monero (XMR) tokenoomika

Monero (XMR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XMR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Monero (XMR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Monero osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Monero osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

XMR kohalike valuutade suhtes

1 Monero(XMR)/VND
6,821,900.6
1 Monero(XMR)/AUD
A$394.0448
1 Monero(XMR)/GBP
189.2452
1 Monero(XMR)/EUR
220.354
1 Monero(XMR)/USD
$259.24
1 Monero(XMR)/MYR
RM1,091.4004
1 Monero(XMR)/TRY
10,574.3996
1 Monero(XMR)/JPY
¥38,108.28
1 Monero(XMR)/ARS
ARS$336,236.8724
1 Monero(XMR)/RUB
20,679.5748
1 Monero(XMR)/INR
22,686.0924
1 Monero(XMR)/IDR
Rp4,181,289.7372
1 Monero(XMR)/KRW
360,053.2512
1 Monero(XMR)/PHP
14,660.022
1 Monero(XMR)/EGP
￡E.12,518.6996
1 Monero(XMR)/BRL
R$1,399.896
1 Monero(XMR)/CAD
C$357.7512
1 Monero(XMR)/BDT
31,482.1056
1 Monero(XMR)/NGN
397,606.7576
1 Monero(XMR)/UAH
10,683.2804
1 Monero(XMR)/VES
Bs34,997.4
1 Monero(XMR)/CLP
$249,907.36
1 Monero(XMR)/PKR
Rs73,437.5072
1 Monero(XMR)/KZT
140,355.1284
1 Monero(XMR)/THB
฿8,401.9684
1 Monero(XMR)/TWD
NT$7,784.9772
1 Monero(XMR)/AED
د.إ951.4108
1 Monero(XMR)/CHF
Fr207.392
1 Monero(XMR)/HKD
HK$2,027.2568
1 Monero(XMR)/AMD
֏99,097.0824
1 Monero(XMR)/MAD
.د.م2,330.5676
1 Monero(XMR)/MXN
$4,855.5652
1 Monero(XMR)/PLN
943.6336
1 Monero(XMR)/RON
лв1,119.9168
1 Monero(XMR)/SEK
kr2,473.1496
1 Monero(XMR)/BGN
лв432.9308
1 Monero(XMR)/HUF
Ft87,610.158
1 Monero(XMR)/CZK
5,428.4856
1 Monero(XMR)/KWD
د.ك79.0682
1 Monero(XMR)/ILS
873.6388
1 Monero(XMR)/NOK
kr2,636.4708
1 Monero(XMR)/NZD
$435.5232

Monero ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Monero võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Monero ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Monero kohta

Kui palju on Monero (XMR) tänapäeval väärt?
Reaalajas XMR hind USD on 259.24 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XMR/USD hind?
Praegune hind XMR/USD on $ 259.24. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Monero turukapitalisatsioon?
XMR turukapitalisatsioon on $ 4.78B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XMR ringlev varu?
XMR ringlev varu on 18.45M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XMR (ATH) hind?
XMR saavutab ATH hinna summas 517.62024523 USD.
Mis oli kõigi aegade XMR madalaim (ATL) hind?
XMR nägi ATL hinda summas 0.21296699345111847 USD.
Milline on XMR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XMR kauplemismaht on $ 3.76M USD.
Kas XMR sel aastal kõrgemale ka suundub?
XMR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XMR hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:19:22 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

XMR/USD kalkulaator

Summa

XMR
XMR
USD
USD

1 XMR = 259.24 USD

Kauplemine: XMR

XMRUSDT
$259.24
$259.24
+0.60%
XMRUSDC
$258.46
$258.46
+0.25%

Liituge MEXC-ga juba täna

