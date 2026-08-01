Precio de ZynCoin hoy

El precio actual de ZynCoin (ZYN) hoy es $ 0, con una variación del 1.13% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ZYN a USD es $ 0 por ZYN.

ZynCoin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 406,761, con un suministro circulante de 903.82M ZYN. Durante las últimas 24 horas, ZYN cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.173802, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ZYN experimentó un cambio de -0.38% en la última hora y de +6.87% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 59.74.

Información del mercado de ZynCoin (ZYN)

Cap de mercado $ 406.76K$ 406.76K $ 406.76K Volumen (24H) $ 59.74$ 59.74 $ 59.74 Cap. de mercado totalmente diluida $ 406.76K$ 406.76K $ 406.76K Suministro de Circulación 903.82M 903.82M 903.82M Suministro total 903,820,451.875591 903,820,451.875591 903,820,451.875591

La capitalización de mercado actual de ZynCoin es de $ 406.76K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 59.74. El suministro circulante de ZYN es de 903.82M, con un suministro total de 903820451.875591. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 406.76K.