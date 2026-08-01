Precio de ZOICH hoy

El precio actual de ZOICH (ZOICH) hoy es $ 0, con una variación del 1.70% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ZOICH a USD es $ 0 por ZOICH.

ZOICH actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 118,367, con un suministro circulante de 1.00B ZOICH. Durante las últimas 24 horas, ZOICH cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ZOICH experimentó un cambio de +0.11% en la última hora y de -15.40% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 544.11.

Información del mercado de ZOICH (ZOICH)

Cap de mercado $ 118.37K$ 118.37K $ 118.37K Volumen (24H) $ 544.11$ 544.11 $ 544.11 Cap. de mercado totalmente diluida $ 118.37K$ 118.37K $ 118.37K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de ZOICH es de $ 118.37K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 544.11. El suministro circulante de ZOICH es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 118.37K.