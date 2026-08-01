Precio de zkLink hoy

El precio actual de zkLink (ZKL) hoy es $ 0, con una variación del 39.15% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ZKL a USD es $ 0 por ZKL.

zkLink actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 175,221, con un suministro circulante de 603.33M ZKL. Durante las últimas 24 horas, ZKL cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.750654, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ZKL experimentó un cambio de +38.68% en la última hora y de +39.15% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 149.89K.

Información del mercado de zkLink (ZKL)

Cap de mercado $ 175.22K$ 175.22K $ 175.22K Volumen (24H) $ 149.89K$ 149.89K $ 149.89K Cap. de mercado totalmente diluida $ 290.42K$ 290.42K $ 290.42K Suministro de Circulación 603.33M 603.33M 603.33M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de zkLink es de $ 175.22K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 149.89K. El suministro circulante de ZKL es de 603.33M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 290.42K.