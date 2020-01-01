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Principales tokens de Capa 3 (L3) por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Capa 3 (L3). Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Degen
Degen
DEGEN
$ 0.0012004
+0.35%
-3.10%
-2.98%
$ 28.06M
$ 49.97M
2
Orbs
Orbs
ORBS
$ 0.00534534
-0.22%
-0.01%
-1.21%
$ 26.58M
$ 702.55K
3
Cartesi
Cartesi
CTSI
$ 0.02502127
+0.51%
-0.00%
-5.66%
$ 23.34M
$ 5.63M
4
Xai
Xai
XAI
$ 0.006495
-0.44%
-4.09%
+2.89%
$ 13.45M
$ 12.78M
5
Yellow
Yellow
YELLOW
$ 0.03716882
+5.68%
+0.05%
+3.93%
$ 7.21M
$ 411.35K
6
WINR Protocol
WINR Protocol
WINR
$ 0.00408428
+1.01%
-0.01%
+16.08%
$ 3.62M
$ 8.08
7
Aavegotchi
Aavegotchi
GHST
$ 0.04359665
-0.12%
-0.00%
+0.15%
$ 2.30M
$ 19.25K
8
Dream Machine Token
Dream Machine Token
DMT
$ 1.64
0.00%
-0.08%
0.00%
$ 1.47M
$ 10.80K
9
TN100x
TN100x
TN100X
$ 1.738E-5
+0.12%
+3.80%
+0.87%
$ 150.92K
--
10
zkLink
zkLink
ZKL
$ 0.0002094
+0.37%
+0.01%
+0.08%
$ 126.28K
$ 60.13K
11
Privashh
Privashh
SHH
$ 2.08569E-7
0.00%
+5.90%
-0.33%
$ 20.86K
--
12
RCADE Network
RCADE Network
RCADE
$ 2.49E-6
0.00%
+0.10%
-3.11%
$ 20.67K
--

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Capa 3 (L3) y por qué son populares?
Los tokens de Capa 3 (L3) representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 12 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $106.34M.
¿Cuál es el token de Capa 3 (L3) con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Capa 3 (L3) rastreados en MEXC, SHH ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 5.90% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Capa 3 (L3) están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 12 tokens de Capa 3 (L3), que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. DEGEN, ORBS, CTSI se encuentra entre los tokens populares de Capa 3 (L3). Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Capa 3 (L3)?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Capa 3 (L3) es de aproximadamente $106.34M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Capa 3 (L3), junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.