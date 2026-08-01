Precio de Zaia by Virtuals hoy

El precio actual de Zaia by Virtuals (ZAIA) hoy es $ 0, con una variación del 12.86% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ZAIA a USD es $ 0 por ZAIA.

Zaia by Virtuals actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 48,372, con un suministro circulante de 1.00B ZAIA. Durante las últimas 24 horas, ZAIA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00198746, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ZAIA experimentó un cambio de +5.65% en la última hora y de +4.53% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Zaia by Virtuals (ZAIA)

Cap de mercado $ 48.37K$ 48.37K $ 48.37K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 48.37K$ 48.37K $ 48.37K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Zaia by Virtuals es de $ 48.37K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ZAIA es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 48.37K.