Precio de yuki hoy

El precio actual de yuki (YUKI) hoy es $ 0, con una variación del 7.99% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de YUKI a USD es $ 0 por YUKI.

yuki actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 31,691, con un suministro circulante de 774.95M YUKI. Durante las últimas 24 horas, YUKI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, YUKI experimentó un cambio de +0.12% en la última hora y de +14.88% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de yuki (YUKI)

Cap de mercado $ 31.69K$ 31.69K $ 31.69K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 40.89K$ 40.89K $ 40.89K Suministro de Circulación 774.95M 774.95M 774.95M Suministro total 900,000,000.0 900,000,000.0 900,000,000.0

La capitalización de mercado actual de yuki es de $ 31.69K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de YUKI es de 774.95M, con un suministro total de 900000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 40.89K.