Precio de YAK hoy

El precio actual de YAK (YAK) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de YAK a USD es $ 0 por YAK.

YAK actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 16,095.44, con un suministro circulante de 888,888.89T YAK. Durante las últimas 24 horas, YAK cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, YAK experimentó un cambio de -- en la última hora y de +0.43% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de YAK (YAK)

Cap de mercado $ 16.10K$ 16.10K $ 16.10K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 16.10K$ 16.10K $ 16.10K Suministro de Circulación 888,888.89T 888,888.89T 888,888.89T Suministro total 8.888888888888888e+17 8.888888888888888e+17 8.888888888888888e+17

La capitalización de mercado actual de YAK es de $ 16.10K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de YAK es de 888,888.89T, con un suministro total de 8.888888888888888e+17. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 16.10K.