Precio de XPRTL hoy

El precio actual de XPRTL (PRTL) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PRTL a USD es $ 0 por PRTL.

XPRTL actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 13,954.52, con un suministro circulante de 738.13M PRTL. Durante las últimas 24 horas, PRTL cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PRTL experimentó un cambio de -- en la última hora y de -2.80% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de XPRTL (PRTL)

Cap de mercado $ 13.95K$ 13.95K $ 13.95K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 18.91K$ 18.91K $ 18.91K Suministro de Circulación 738.13M 738.13M 738.13M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de XPRTL es de $ 13.95K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PRTL es de 738.13M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 18.91K.