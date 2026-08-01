Precio de XDAG hoy

El precio actual de XDAG (XDAG) hoy es $ 0, con una variación del 5.55% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de XDAG a USD es $ 0 por XDAG.

XDAG actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 943,320, con un suministro circulante de 1.31B XDAG. Durante las últimas 24 horas, XDAG cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.100431, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, XDAG experimentó un cambio de -3.35% en la última hora y de +6.17% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 62.47K.

Información del mercado de XDAG (XDAG)

Cap de mercado $ 943.32K$ 943.32K $ 943.32K Volumen (24H) $ 62.47K$ 62.47K $ 62.47K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Suministro de Circulación 1.31B 1.31B 1.31B Suministro total 1,446,294,144.0 1,446,294,144.0 1,446,294,144.0

La capitalización de mercado actual de XDAG es de $ 943.32K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 62.47K. El suministro circulante de XDAG es de 1.31B, con un suministro total de 1446294144.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.04M.