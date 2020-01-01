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Principales tokens de Grafo acíclico dirigido (DAG) por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Grafo acíclico dirigido (DAG). Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Hedera
Hedera
HBAR
$ 0.06652
-0.12%
-1.04%
-3.05%
$ 2.89B
$ 2.10M
2
Kaspa
Kaspa
KAS
$ 0.025912
+0.11%
-1.30%
-1.25%
$ 714.23M
$ 16.61M
3
MIOTAC
MIOTAC
IOTA
$ 0.03404
-0.21%
-0.06%
-0.61%
$ 152.88M
$ 1.98M
4
Nano
Nano
XNO
$ 0.38189
+0.19%
-0.04%
-6.52%
$ 50.89M
$ 721.23K
5
Constellation
Constellation
DAG
$ 0.007081
+0.03%
0.00%
+7.32%
$ 20.40M
$ 9.73M
6
Obyte
Obyte
GBYTE
$ 4.92
-0.61%
+0.07%
+112.07%
$ 4.62M
$ 7.18K
7
HTR
HTR
HTR
$ 0.002108
-0.33%
+15.19%
+14.07%
$ 1.09M
$ 33.43M
8
XELIS
XELIS
XEL
$ 0.19
-0.52%
-3.55%
-4.52%
$ 1.04M
$ 30.78K
9
XDAG
XDAG
XDAG
$ 0.00068138
0.00%
-0.03%
-0.28%
$ 894.73K
$ 59.12K
10
U2U Network
U2U Network
U2U
$ 0.0003216
+0.63%
-8.40%
+8.25%
$ 490.76K
$ 176.81M
11
Taraxa Coin
Taraxa Coin
TARA
$ 0.00002451
-0.08%
-20.70%
-19.61%
$ 149.77K
$ 1.97B
12
UBIX Network
UBIX Network
UBX
$ 2.81608E-7
0.00%
+9.50%
+6.77%
$ 118.90K
--

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Grafo acíclico dirigido (DAG) y por qué son populares?
Los tokens de Grafo acíclico dirigido (DAG) representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 12 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $3.84B.
¿Cuál es el token de Grafo acíclico dirigido (DAG) con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Grafo acíclico dirigido (DAG) rastreados en MEXC, HTR ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 15.19% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Grafo acíclico dirigido (DAG) están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 12 tokens de Grafo acíclico dirigido (DAG), que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. HBAR, KAS, IOTA se encuentra entre los tokens populares de Grafo acíclico dirigido (DAG). Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Grafo acíclico dirigido (DAG)?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Grafo acíclico dirigido (DAG) es de aproximadamente $3.84B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Grafo acíclico dirigido (DAG), junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.