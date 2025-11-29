Precio de Wrapped TAC hoy

El precio actual de Wrapped TAC (WTAC) hoy es $ 0.00550886, con una variación del 5.29% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WTAC a USD es $ 0.00550886 por WTAC.

Wrapped TAC actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,098,007, con un suministro circulante de 199.52M WTAC. Durante las últimas 24 horas, WTAC cotiza entre $ 0.00523232 (bajo) y $ 0.00610196 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0173277, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00378608.

En el corto plazo, WTAC experimentó un cambio de +0.95% en la última hora y de +33.80% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Wrapped TAC (WTAC)

Cap de mercado $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Suministro de Circulación 199.52M 199.52M 199.52M Suministro total 199,523,346.628989 199,523,346.628989 199,523,346.628989

La capitalización de mercado actual de Wrapped TAC es de $ 1.10M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de WTAC es de 199.52M, con un suministro total de 199523346.628989. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.10M.