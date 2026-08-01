Precio de Wrapped Near hoy

El precio actual de Wrapped Near (WNEAR) hoy es $ 1.62, con una variación del 4.75% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WNEAR a USD es $ 1.62 por WNEAR.

Wrapped Near actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 30,932,636, con un suministro circulante de 19.15M WNEAR. Durante las últimas 24 horas, WNEAR cotiza entre $ 1.54 (bajo) y $ 1.68 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 20.5, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.868366.

En el corto plazo, WNEAR experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de -4.27% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 7.30M.

Información del mercado de Wrapped Near (WNEAR)

Cap de mercado $ 30.93M$ 30.93M $ 30.93M Volumen (24H) $ 7.30M$ 7.30M $ 7.30M Cap. de mercado totalmente diluida $ 30.93M$ 30.93M $ 30.93M Suministro de Circulación 19.15M 19.15M 19.15M Suministro total 19,145,244.0 19,145,244.0 19,145,244.0

La capitalización de mercado actual de Wrapped Near es de $ 30.93M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 7.30M. El suministro circulante de WNEAR es de 19.15M, con un suministro total de 19145244.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 30.93M.