Precio de Wrapped Hypertensor hoy

El precio actual de Wrapped Hypertensor (TENSOR) hoy es $ 7.29, con una variación del 0.94% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TENSOR a USD es $ 7.29 por TENSOR.

Wrapped Hypertensor actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 6,487,354, con un suministro circulante de 890.00K TENSOR. Durante las últimas 24 horas, TENSOR cotiza entre $ 7.27 (bajo) y $ 7.36 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 68.64, mientras que el mínimo histórico fue $ 1.71.

En el corto plazo, TENSOR experimentó un cambio de -0.43% en la última hora y de +1.39% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 3.99K.

Información del mercado de Wrapped Hypertensor (TENSOR)

Cap de mercado $ 6.49M$ 6.49M $ 6.49M Volumen (24H) $ 3.99K$ 3.99K $ 3.99K Cap. de mercado totalmente diluida $ 6.49M$ 6.49M $ 6.49M Suministro de Circulación 890.00K 890.00K 890.00K Suministro total 890,000.0 890,000.0 890,000.0

La capitalización de mercado actual de Wrapped Hypertensor es de $ 6.49M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 3.99K. El suministro circulante de TENSOR es de 890.00K, con un suministro total de 890000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 6.49M.