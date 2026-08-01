Precio de Wrapped frxETH hoy

El precio actual de Wrapped frxETH (WFRXETH) hoy es $ 1,884.7, con una variación del 1.50% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WFRXETH a USD es $ 1,884.7 por WFRXETH.

Wrapped frxETH actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 202,968, con un suministro circulante de 107.71 WFRXETH. Durante las últimas 24 horas, WFRXETH cotiza entre $ 1,852.46 (bajo) y $ 1,919.43 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 4,912.1, mientras que el mínimo histórico fue $ 1,390.2.

En el corto plazo, WFRXETH experimentó un cambio de -0.11% en la última hora y de +1.04% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 43.36K.

Información del mercado de Wrapped frxETH (WFRXETH)

Cap de mercado $ 202.97K$ 202.97K $ 202.97K Volumen (24H) $ 43.36K$ 43.36K $ 43.36K Cap. de mercado totalmente diluida $ 202.97K$ 202.97K $ 202.97K Suministro de Circulación 107.71 107.71 107.71 Suministro total 107.71096346613808 107.71096346613808 107.71096346613808

La capitalización de mercado actual de Wrapped frxETH es de $ 202.97K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 43.36K. El suministro circulante de WFRXETH es de 107.71, con un suministro total de 107.71096346613808. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 202.97K.