Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate

Principales tokens de Ecosistema Fraxtal por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema Fraxtal. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00077
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.86B
$ 56.90M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.683
-0.33%
+2.86%
+6.11%
$ 5.71B
$ 117.34K
3
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
-0.01%
0.00%
0.00%
$ 4.49B
$ 5.05M
4
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.47B
$ 6.58M
5
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08909
-0.26%
-1.71%
-2.85%
$ 830.02M
$ 2.58M
6
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.998824
+0.01%
0.00%
+0.04%
$ 215.37M
$ 7.10M
7
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999257
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 214.13M
$ 6.55M
8
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999659
+0.05%
0.00%
0.00%
$ 111.53M
$ 2.22M
9
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2,038.67
-0.25%
+0.01%
-1.10%
$ 86.67M
$ 28.68K
10
Staked Frax Ether
Staked Frax Ether
SFRXETH
$ 2,193.61
-0.16%
+0.01%
-0.85%
$ 81.28M
$ 7.63K
11
Frax Staked frxUSD
Frax Staked frxUSD
SFRXUSD
$ 1.21
+0.83%
0.00%
+0.83%
$ 34.65M
$ 448.26K
12
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.3022
-0.75%
-3.19%
+3.87%
$ 26.75M
$ 223.87K
13
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.303322
-0.27%
-0.03%
+4.33%
$ 16.26M
$ 137.07K
14
ynETH MAX
ynETH MAX
YNETHX
$ 1,965.89
0.00%
+0.01%
+0.66%
$ 7.51M
$ 98.29
15
Frax Price Index Share
Frax Price Index Share
FPIS
$ 0.084254
0.00%
--
-0.70%
$ 2.44M
$ 12.49
16
dTRINITY USD
dTRINITY USD
DUSD
$ 0.99851
+0.02%
0.00%
-0.01%
$ 1.17M
$ 5.92K
17
OpenUSDT
OpenUSDT
OUSDT
$ 0.999008
0.00%
0.00%
0.00%
$ 794.16K
$ 536.82K
18
dTRINITY Staked dUSD
dTRINITY Staked dUSD
SDUSD
$ 1.014
0.00%
--
-0.20%
$ 529.21K
$ 7.54
19
Wrapped frxETH
Wrapped frxETH
WFRXETH
$ 1,883.66
-0.04%
+0.01%
-1.16%
$ 202.89K
$ 42.67K
20
Leviathan Points
Leviathan Points
SQUID
$ 0.00129599
0.00%
+0.01%
-1.57%
$ 32.40K
$ 6.59

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema Fraxtal y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema Fraxtal representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 20 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $88.16B.
¿Cuál es el token de Ecosistema Fraxtal con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema Fraxtal rastreados en MEXC, LINK ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 2.86% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema Fraxtal están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 20 tokens de Ecosistema Fraxtal, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. USDC, LINK, USDE se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema Fraxtal. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema Fraxtal?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema Fraxtal es de aproximadamente $88.16B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema Fraxtal, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.