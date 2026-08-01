Precio de Wrapped DOG hoy

El precio actual de Wrapped DOG (WDOG) hoy es $ 0, con una variación del 0.19% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WDOG a USD es $ 0 por WDOG.

Wrapped DOG actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 81,511, con un suministro circulante de 1000.00M WDOG. Durante las últimas 24 horas, WDOG cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02859194, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, WDOG experimentó un cambio de -0.07% en la última hora y de +3.37% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Wrapped DOG (WDOG)

Cap de mercado $ 81.51K$ 81.51K $ 81.51K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 81.51K$ 81.51K $ 81.51K Suministro de Circulación 1000.00M 1000.00M 1000.00M Suministro total 999,998,439.0 999,998,439.0 999,998,439.0

La capitalización de mercado actual de Wrapped DOG es de $ 81.51K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de WDOG es de 1000.00M, con un suministro total de 999998439.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 81.51K.