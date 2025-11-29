Precio de Wrapped Aave Arbitrum wstETH hoy

El precio actual de Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH) hoy es $ 3,665.15, con una variación del 2.21% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WAARBWSTETH a USD es $ 3,665.15 por WAARBWSTETH.

Wrapped Aave Arbitrum wstETH actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 535,617, con un suministro circulante de 146.00 WAARBWSTETH. Durante las últimas 24 horas, WAARBWSTETH cotiza entre $ 3,655.58 (bajo) y $ 3,768.26 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 6,078.71, mientras que el mínimo histórico fue $ 3,215.58.

En el corto plazo, WAARBWSTETH experimentó un cambio de -0.02% en la última hora y de +10.84% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH)

Cap de mercado $ 535.62K$ 535.62K $ 535.62K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 535.62K$ 535.62K $ 535.62K Suministro de Circulación 146.00 146.00 146.00 Suministro total 146.0029472470568 146.0029472470568 146.0029472470568

La capitalización de mercado actual de Wrapped Aave Arbitrum wstETH es de $ 535.62K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de WAARBWSTETH es de 146.00, con un suministro total de 146.0029472470568. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 535.62K.