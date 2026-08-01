Precio de Wasabi Cheese hoy

El precio actual de Wasabi Cheese (WASABI) hoy es $ 0, con una variación del 4.76% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WASABI a USD es $ 0 por WASABI.

Wasabi Cheese actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 235,275, con un suministro circulante de 924.02M WASABI. Durante las últimas 24 horas, WASABI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00136621, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, WASABI experimentó un cambio de +0.00% en la última hora y de +20.14% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 3.59K.

Información del mercado de Wasabi Cheese (WASABI)

Cap de mercado $ 235.28K$ 235.28K $ 235.28K Volumen (24H) $ 3.59K$ 3.59K $ 3.59K Cap. de mercado totalmente diluida $ 235.28K$ 235.28K $ 235.28K Suministro de Circulación 924.02M 924.02M 924.02M Suministro total 924,018,276.613333 924,018,276.613333 924,018,276.613333

La capitalización de mercado actual de Wasabi Cheese es de $ 235.28K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 3.59K. El suministro circulante de WASABI es de 924.02M, con un suministro total de 924018276.613333. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 235.28K.