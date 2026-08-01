Precio de Wallitelli hoy

El precio actual de Wallitelli (WALLI) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WALLI a USD es $ 0 por WALLI.

Wallitelli actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 11,291.22, con un suministro circulante de 1.00B WALLI. Durante las últimas 24 horas, WALLI cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.475675, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, WALLI experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Wallitelli (WALLI)

Cap de mercado $ 11.29K$ 11.29K $ 11.29K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 11.29K$ 11.29K $ 11.29K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Wallitelli es de $ 11.29K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de WALLI es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 11.29K.