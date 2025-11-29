Precio de Visa xStock hoy

El precio actual de Visa xStock (VX) hoy es $ 329.12, con una variación del 1.82% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VX a USD es $ 329.12 por VX.

Visa xStock actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 217,868, con un suministro circulante de 661.97 VX. Durante las últimas 24 horas, VX cotiza entre $ 329.12 (bajo) y $ 336.64 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 398.5, mientras que el mínimo histórico fue $ 322.91.

En el corto plazo, VX experimentó un cambio de -- en la última hora y de -1.04% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Visa xStock (VX)

Cap de mercado $ 217.87K$ 217.87K $ 217.87K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 10.41M$ 10.41M $ 10.41M Suministro de Circulación 661.97 661.97 661.97 Suministro total 31,618.82396779941 31,618.82396779941 31,618.82396779941

La capitalización de mercado actual de Visa xStock es de $ 217.87K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de VX es de 661.97, con un suministro total de 31618.82396779941. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 10.41M.