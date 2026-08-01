Precio de vibe shift hoy

El precio actual de vibe shift (VIBES) hoy es $ 0, con una variación del 4.50% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VIBES a USD es $ 0 por VIBES.

vibe shift actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 35,494, con un suministro circulante de 976.04M VIBES. Durante las últimas 24 horas, VIBES cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00451459, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, VIBES experimentó un cambio de -0.22% en la última hora y de -8.90% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de vibe shift (VIBES)

Cap de mercado $ 35.49K$ 35.49K $ 35.49K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 35.49K$ 35.49K $ 35.49K Suministro de Circulación 976.04M 976.04M 976.04M Suministro total 976,042,515.040297 976,042,515.040297 976,042,515.040297

La capitalización de mercado actual de vibe shift es de $ 35.49K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de VIBES es de 976.04M, con un suministro total de 976042515.040297. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 35.49K.