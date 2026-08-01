Precio de Ventuals vHYPE hoy

El precio actual de Ventuals vHYPE (VHYPE) hoy es $ 54.94, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VHYPE a USD es $ 54.94 por VHYPE.

Ventuals vHYPE actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 817,833, con un suministro circulante de 14.88K VHYPE. Durante las últimas 24 horas, VHYPE cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 75.86, mientras que el mínimo histórico fue $ 20.62.

En el corto plazo, VHYPE experimentó un cambio de -- en la última hora y de -4.84% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.79.

Información del mercado de Ventuals vHYPE (VHYPE)

Cap de mercado $ 817.83K$ 817.83K $ 817.83K Volumen (24H) $ 1.79$ 1.79 $ 1.79 Cap. de mercado totalmente diluida $ 817.83K$ 817.83K $ 817.83K Suministro de Circulación 14.88K 14.88K 14.88K Suministro total 14,877.08684667974 14,877.08684667974 14,877.08684667974

La capitalización de mercado actual de Ventuals vHYPE es de $ 817.83K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.79. El suministro circulante de VHYPE es de 14.88K, con un suministro total de 14877.08684667974. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 817.83K.