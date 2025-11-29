Precio de Holoworld AI hoy

El precio actual de Holoworld AI (HOLO) hoy es $ 0.09138, con una variación del 2.55% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HOLO a USD es $ 0.09138 por HOLO.

Holoworld AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- HOLO. Durante las últimas 24 horas, HOLO cotiza entre $ 0.09005 (bajo) y $ 0.09529 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, HOLO experimentó un cambio de +0.58% en la última hora y de -7.24% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 85.87K.

Información del mercado de Holoworld AI (HOLO)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 85.87K$ 85.87K $ 85.87K Cap. de mercado totalmente diluida $ 187.15M$ 187.15M $ 187.15M Suministro de Circulación ---- -- Suministro máx. 2,048,000,000 2,048,000,000 2,048,000,000 Suministro total 2,048,000,000 2,048,000,000 2,048,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Holoworld AI es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 85.87K. El suministro circulante de HOLO es de --, con un suministro total de 2048000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 187.15M.