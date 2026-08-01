Precio de UpOnly hoy

El precio actual de UpOnly (UPO) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de UPO a USD es $ 0 por UPO.

UpOnly actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 27,698, con un suministro circulante de 160.00M UPO. Durante las últimas 24 horas, UPO cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.38, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, UPO experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 2.69.

Información del mercado de UpOnly (UPO)

Cap de mercado $ 27.70K$ 27.70K $ 27.70K Volumen (24H) $ 2.69$ 2.69 $ 2.69 Cap. de mercado totalmente diluida $ 27.70K$ 27.70K $ 27.70K Suministro de Circulación 160.00M 160.00M 160.00M Suministro total 160,000,000.0 160,000,000.0 160,000,000.0

La capitalización de mercado actual de UpOnly es de $ 27.70K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 2.69. El suministro circulante de UPO es de 160.00M, con un suministro total de 160000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 27.70K.