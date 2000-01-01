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Principales tokens de Mercado NFT por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Mercado NFT. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Blur
Blur
BLUR
$ 0.01357
-0.07%
+0.37%
-3.69%
$ 38.28M
$ 4.22M
2
ME
ME
ME
$ 0.06333
-0.06%
-0.72%
+4.45%
$ 34.08M
$ 1.05M
3
Tensor
Tensor
TNSR
$ 0.0331
+0.22%
+2.55%
+4.40%
$ 15.85M
$ 2.04M
4
ThetaDrop
ThetaDrop
TDROP
$ 0.00036912
+0.29%
-0.00%
+2.39%
$ 4.08M
$ 6.65K
5
NFTX
NFTX
NFTX
$ 9.34
0.00%
--
-0.43%
$ 3.58M
$ 27.88
6
Altura
Altura
ALU
$ 0.002774
-0.82%
-0.68%
-6.10%
$ 2.75M
$ 15.81M
7
ROACORE
ROACORE
ROA
$ 0.0033057
+0.01%
-0.00%
+2.40%
$ 2.59M
$ 17.13K
8
RARI
RARI
RARI
$ 0.09635
+1.73%
+0.17%
+15.11%
$ 2.41M
$ 566.65K
9
LooksCoin
LooksCoin
LOOK
$ 0.00733842
+0.01%
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$ 1.43M
$ 9.77K
10
Rebel Cars
Rebel Cars
RC
$ 0.0057
0.00%
+14.46%
+103.14%
$ 1.18M
$ 1.39M
11
XOXNO
XOXNO
XOXNO
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-0.35%
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+45.35%
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$ 1.51K
12
X2Y2
X2Y2
X2Y2
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--
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$ 4.86
13
sudoswap
sudoswap
SUDO
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--
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$ 757.89K
$ 1.38
14
Artrade
Artrade
ATR
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-1.52%
-8.36%
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$ 54.47M
15
BORT
BORT
BORT
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$ 439.53K
$ 41.72K
16
Nafter
Nafter
NAFT
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-0.17%
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$ 295.83K
$ 1.34K
17
Gameswap
Gameswap
GSWAP
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-0.20%
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-0.30%
$ 287.55K
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18
Basilisk
Basilisk
BSX
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0.00%
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$ 251.24K
--
19
Dagora
Dagora
DADA
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--
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20
LooksRare
LooksRare
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$ 166.58K
$ 299.80
21
Paintswap
Paintswap
BRUSH
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-0.12%
-0.11%
-3.39%
$ 153.27K
$ 1.53K
22
HoodMarket
HoodMarket
HM
$ 7.083E-5
-2.95%
-0.50%
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$ 70.83K
--
23
BabyUnicorn
BabyUnicorn
BABYU
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$ 60.11K
--
24
Virtua
Virtua
TVK
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--
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$ 313.54
25
UpOnly
UpOnly
UPO
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--
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$ 27.70K
$ 2.69
26
fxhash
fxhash
FXH
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+0.80%
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$ 18.28K
--
27
WATCHDOGS
WATCHDOGS
WATCH
$ 1.368E-5
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-3.00%
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$ 13.68K
--
28
Divo
Divo
DVO
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-1.20%
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$ 8.53M
29
Nodewaves
Nodewaves
NWS
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-20.23%
--
$ 17.93M
30
Collect on Fanable
Collect on Fanable
COLLECT
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-0.04%
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-4.49%
--
$ 1.45M

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Mercado NFT y por qué son populares?
Los tokens de Mercado NFT representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 30 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $111.32M.
¿Cuál es el token de Mercado NFT con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Mercado NFT rastreados en MEXC, BABYU ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 19.20% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Mercado NFT están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 30 tokens de Mercado NFT, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. BLUR, ME, TNSR se encuentra entre los tokens populares de Mercado NFT. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Mercado NFT?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Mercado NFT es de aproximadamente $111.32M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Mercado NFT, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.