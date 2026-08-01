Precio de Uncertain Systems hoy

El precio actual de Uncertain Systems (UNSYS) hoy es $ 0, con una variación del 5.47% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de UNSYS a USD es $ 0 por UNSYS.

Uncertain Systems actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 11,041.27, con un suministro circulante de 999.92M UNSYS. Durante las últimas 24 horas, UNSYS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00208725, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, UNSYS experimentó un cambio de +0.15% en la última hora y de -1.08% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Uncertain Systems (UNSYS)

Cap de mercado $ 11.04K$ 11.04K $ 11.04K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 11.04K$ 11.04K $ 11.04K Suministro de Circulación 999.92M 999.92M 999.92M Suministro total 999,920,317.653792 999,920,317.653792 999,920,317.653792

La capitalización de mercado actual de Uncertain Systems es de $ 11.04K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de UNSYS es de 999.92M, con un suministro total de 999920317.653792. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 11.04K.