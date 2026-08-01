Precio de TSMC xStock hoy

El precio actual de TSMC xStock (TSMX) hoy es $ 430.39, con una variación del 1.26% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TSMX a USD es $ 430.39 por TSMX.

TSMC xStock actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2,808,867, con un suministro circulante de 6.53K TSMX. Durante las últimas 24 horas, TSMX cotiza entre $ 387.13 (bajo) y $ 753.38 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 889.76, mientras que el mínimo histórico fue $ 343.53.

En el corto plazo, TSMX experimentó un cambio de +0.02% en la última hora y de +0.77% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 20.68K.

Información del mercado de TSMC xStock (TSMX)

Cap de mercado $ 2.81M$ 2.81M $ 2.81M Volumen (24H) $ 20.68K$ 20.68K $ 20.68K Cap. de mercado totalmente diluida $ 100.48M$ 100.48M $ 100.48M Suministro de Circulación 6.53K 6.53K 6.53K Suministro total 233,460.8927633589 233,460.8927633589 233,460.8927633589

La capitalización de mercado actual de TSMC xStock es de $ 2.81M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 20.68K. El suministro circulante de TSMX es de 6.53K, con un suministro total de 233460.8927633589. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 100.48M.