Precio de Toucan hoy

El precio actual de Toucan (TCAN) hoy es $ 0, con una variación del 3.55% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TCAN a USD es $ 0 por TCAN.

Toucan actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 24,958, con un suministro circulante de 1.00B TCAN. Durante las últimas 24 horas, TCAN cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, TCAN experimentó un cambio de -1.67% en la última hora y de -- en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Toucan (TCAN)

Cap de mercado $ 24.96K$ 24.96K $ 24.96K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 24.96K$ 24.96K $ 24.96K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Toucan es de $ 24.96K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de TCAN es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 24.96K.