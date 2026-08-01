Precio de Theros (THEROS)
El precio actual de Theros (THEROS) hoy es $ 0.206194, con una variación del 0.19% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de THEROS a USD es $ 0.206194 por THEROS.
Theros actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 14,839,516, con un suministro circulante de 71.97M THEROS. Durante las últimas 24 horas, THEROS cotiza entre $ 0.201867 (bajo) y $ 0.208245 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.28505, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.17378.
En el corto plazo, THEROS experimentó un cambio de -0.77% en la última hora y de +2.66% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 2.94K.
La capitalización de mercado actual de Theros es de $ 14.84M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 2.94K. El suministro circulante de THEROS es de 71.97M, con un suministro total de 208066682.37805. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 42.90M.
-0.77%
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+2.66%
+2.66%
Durante el día de hoy, el cambio de precio de Theros a USD fue de $ +0.00039484.
En los últimos 30 días, el cambio de precio de Theros a USD fue de $ -0.0020065769.
En los últimos 60 días, el cambio de precio de Theros a USD fue de $ +0.0184106704.
En los últimos 90 días, el cambio de precio de Theros a USD fue de $ +0.00015017185143258.
|Período
|Cambio (USD)
|Cambio (%)
|Hoy
|$ +0.00039484
|+0.19%
|30 Días
|$ -0.0020065769
|-0.97%
|60 Días
|$ +0.0184106704
|+8.93%
|90 Días
|$ +0.00015017185143258
|+0.00%
Para 2040, el precio de Theros podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ --.
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¿Cuál es el precio actual en vivo de Theros?
Theros tiene un precio de €0.1754478785144430000, lo que representa una variación de precios del 0.19% en las últimas 24 horas.
¿Cuánta actividad comercial es visible hoy?
En total, se han intercambiado €-- en los principales exchanges, lo que indica una participación activa en el mercado y una liquidez continua.
¿Qué tan líquido es el mercado de THEROS?
La puntuación de liquidez de --/100 refleja la profundidad de los libros de órdenes, la eficiencia con la que se pueden ejecutar grandes órdenes y la estrechez de los spreads en los pares comerciales principales.
¿Qué indica el rango diario de trading?
El movimiento de precios entre €0.1717660886935365000 y €0.1771930485913275000 resalta los niveles actuales de volatilidad y el impulso intradiario.
¿Cuál es la clasificación actual de Theros en el mercado?
Actualmente ocupa el puesto #944, respaldado por una capitalización de mercado de €12626757.3274738020000.
¿Qué papel desempeña la oferta en la estabilidad del precio?
La oferta circulante de 71967217.0 tokens influye directamente en el comportamiento del precio, especialmente durante períodos de alta demanda o escasez.
¿Qué factores influyen en el perfil de liquidez de Theros?
La liquidez depende de la actividad de los creadores de mercado, la diversidad de pares comerciales, la profundidad de los exchanges y la participación del ecosistema de la red --.
|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|02-11 14:20:00
|Actualizaciones de la Industria
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|Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
|02-04 11:04:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
|02-04 00:48:00
|Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
|02-01 01:12:00
|Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
|01-28 07:44:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally
Principales criptomonedas con datos de mercado disponibles en MEXC
Criptomonedas de moda que están acaparando la atención del mercado
Criptomonedas recientemente listadas y disponibles para operar
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