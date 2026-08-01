Precio de Theros hoy

El precio actual de Theros (THEROS) hoy es $ 0.206194, con una variación del 0.19% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de THEROS a USD es $ 0.206194 por THEROS.

Theros actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 14,839,516, con un suministro circulante de 71.97M THEROS. Durante las últimas 24 horas, THEROS cotiza entre $ 0.201867 (bajo) y $ 0.208245 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.28505, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.17378.

En el corto plazo, THEROS experimentó un cambio de -0.77% en la última hora y de +2.66% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 2.94K.

Información del mercado de Theros (THEROS)

Cap de mercado $ 14.84M$ 14.84M $ 14.84M Volumen (24H) $ 2.94K$ 2.94K $ 2.94K Cap. de mercado totalmente diluida $ 42.90M$ 42.90M $ 42.90M Suministro de Circulación 71.97M 71.97M 71.97M Suministro total 208,066,682.37805 208,066,682.37805 208,066,682.37805

La capitalización de mercado actual de Theros es de $ 14.84M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 2.94K. El suministro circulante de THEROS es de 71.97M, con un suministro total de 208066682.37805. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 42.90M.