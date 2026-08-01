Precio de The Mountain hoy

El precio actual de The Mountain (MOUNTAIN) hoy es $ 0, con una variación del 3.36% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MOUNTAIN a USD es $ 0 por MOUNTAIN.

The Mountain actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 10,215.57, con un suministro circulante de 965.41M MOUNTAIN. Durante las últimas 24 horas, MOUNTAIN cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00618145, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MOUNTAIN experimentó un cambio de +0.94% en la última hora y de +4.78% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de The Mountain (MOUNTAIN)

Cap de mercado $ 10.22K$ 10.22K $ 10.22K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 10.22K$ 10.22K $ 10.22K Suministro de Circulación 965.41M 965.41M 965.41M Suministro total 965,413,217.799628 965,413,217.799628 965,413,217.799628

La capitalización de mercado actual de The Mountain es de $ 10.22K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MOUNTAIN es de 965.41M, con un suministro total de 965413217.799628. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 10.22K.