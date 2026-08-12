Precio de TENEX hoy

El precio actual de TENEX (SN67) hoy es $ 1.3, con una variación del 0.53% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SN67 a USD es $ 1.3 por SN67.

TENEX actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,386,879, con un suministro circulante de 1.07M SN67. Durante las últimas 24 horas, SN67 cotiza entre $ 1.27 (bajo) y $ 1.32 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 48.12, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.01483918.

En el corto plazo, SN67 experimentó un cambio de +0.46% en la última hora y de -14.08% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 8.29K.

Información del mercado de TENEX (SN67)

Cap de mercado $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M Volumen (24H) $ 8.29K$ 8.29K $ 8.29K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M Suministro de Circulación 1.07M 1.07M 1.07M Suministro total 1,065,187.35943828 1,065,187.35943828 1,065,187.35943828

La capitalización de mercado actual de TENEX es de $ 1.39M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 8.29K. El suministro circulante de SN67 es de 1.07M, con un suministro total de 1065187.35943828. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.39M.