Precio de Synapse Power hoy

El precio actual de Synapse Power (XNAP) hoy es $ 0.01237956, con una variación del 0.70% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de XNAP a USD es $ 0.01237956 por XNAP.

Synapse Power actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,869,092, con un suministro circulante de 150.98M XNAP. Durante las últimas 24 horas, XNAP cotiza entre $ 0.01218438 (bajo) y $ 0.01241995 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01262545, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00650415.

En el corto plazo, XNAP experimentó un cambio de +0.10% en la última hora y de +0.70% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 6.98K.

Información del mercado de Synapse Power (XNAP)

Cap de mercado $ 1.87M$ 1.87M $ 1.87M Volumen (24H) $ 6.98K$ 6.98K $ 6.98K Cap. de mercado totalmente diluida $ 12.37M$ 12.37M $ 12.37M Suministro de Circulación 150.98M 150.98M 150.98M Suministro total 999,112,109.64 999,112,109.64 999,112,109.64

La capitalización de mercado actual de Synapse Power es de $ 1.87M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 6.98K. El suministro circulante de XNAP es de 150.98M, con un suministro total de 999112109.64. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 12.37M.