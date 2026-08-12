Precio de Sweep Token hoy

El precio actual de Sweep Token (SWEEP) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SWEEP a USD es $ 0 por SWEEP.

Sweep Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 69,941, con un suministro circulante de 100,000.00T SWEEP. Durante las últimas 24 horas, SWEEP cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SWEEP experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de -78.56% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Sweep Token (SWEEP)

Cap de mercado $ 69.94K$ 69.94K $ 69.94K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 69.94K$ 69.94K $ 69.94K Suministro de Circulación 100,000.00T 100,000.00T 100,000.00T Suministro total 1.0e+17 1.0e+17 1.0e+17

La capitalización de mercado actual de Sweep Token es de $ 69.94K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SWEEP es de 100,000.00T, con un suministro total de 1.0e+17. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 69.94K.