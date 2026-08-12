Precio de superSUI hoy

El precio actual de superSUI (SUPERSUI) hoy es $ 0.697304, con una variación del 0.87% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SUPERSUI a USD es $ 0.697304 por SUPERSUI.

superSUI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2,242,613, con un suministro circulante de 3.22M SUPERSUI. Durante las últimas 24 horas, SUPERSUI cotiza entre $ 0.691205 (bajo) y $ 0.699641 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 3.31, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.632943.

En el corto plazo, SUPERSUI experimentó un cambio de +0.00% en la última hora y de -0.21% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 8.21.

Información del mercado de superSUI (SUPERSUI)

Cap de mercado $ 2.24M$ 2.24M $ 2.24M Volumen (24H) $ 8.21$ 8.21 $ 8.21 Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.24M$ 2.24M $ 2.24M Suministro de Circulación 3.22M 3.22M 3.22M Suministro total 3,216,218.994 3,216,218.994 3,216,218.994

La capitalización de mercado actual de superSUI es de $ 2.24M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 8.21. El suministro circulante de SUPERSUI es de 3.22M, con un suministro total de 3216218.994. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.24M.