Precio de STUPID INU hoy

El precio actual de STUPID INU (STUPID) hoy es $ 0.00014276, con una variación del 2.22% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de STUPID a USD es $ 0.00014276 por STUPID.

STUPID INU actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 142,683, con un suministro circulante de 999.44M STUPID. Durante las últimas 24 horas, STUPID cotiza entre $ 0.00013885 (bajo) y $ 0.00014685 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0068393, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00011888.

En el corto plazo, STUPID experimentó un cambio de -0.79% en la última hora y de +9.05% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de STUPID INU (STUPID)

Cap de mercado $ 142.68K$ 142.68K $ 142.68K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 142.68K$ 142.68K $ 142.68K Suministro de Circulación 999.44M 999.44M 999.44M Suministro total 999,435,803.970602 999,435,803.970602 999,435,803.970602

