Precio de Spheron Network hoy

El precio actual de Spheron Network (SPON) hoy es $ 0, con una variación del 1.12% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SPON a USD es $ 0 por SPON.

Spheron Network actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 108,445, con un suministro circulante de 220.10M SPON. Durante las últimas 24 horas, SPON cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.088402, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SPON experimentó un cambio de -- en la última hora y de -1.13% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.18.

Información del mercado de Spheron Network (SPON)

Cap de mercado $ 108.45K$ 108.45K $ 108.45K Volumen (24H) $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 Cap. de mercado totalmente diluida $ 492.71K$ 492.71K $ 492.71K Suministro de Circulación 220.10M 220.10M 220.10M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Spheron Network es de $ 108.45K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.18. El suministro circulante de SPON es de 220.10M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 492.71K.