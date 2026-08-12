Precio de SpaceCatch hoy

El precio actual de SpaceCatch (CATCH) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CATCH a USD es $ 0 por CATCH.

SpaceCatch actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 20,712, con un suministro circulante de 53.93M CATCH. Durante las últimas 24 horas, CATCH cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 2.53, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CATCH experimentó un cambio de -- en la última hora y de -1.33% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 2.80.

Información del mercado de SpaceCatch (CATCH)

Cap de mercado $ 20.71K$ 20.71K $ 20.71K Volumen (24H) $ 2.80$ 2.80 $ 2.80 Cap. de mercado totalmente diluida $ 38.40K$ 38.40K $ 38.40K Suministro de Circulación 53.93M 53.93M 53.93M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de SpaceCatch es de $ 20.71K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 2.80. El suministro circulante de CATCH es de 53.93M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 38.40K.