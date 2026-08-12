Precio de Smoking Wizard hoy

El precio actual de Smoking Wizard (WIZARD) hoy es $ 0, con una variación del 10.84% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WIZARD a USD es $ 0 por WIZARD.

Smoking Wizard actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 326,681, con un suministro circulante de 999.77M WIZARD. Durante las últimas 24 horas, WIZARD cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, WIZARD experimentó un cambio de -0.86% en la última hora y de -12.13% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 34.07K.

Información del mercado de Smoking Wizard (WIZARD)

Cap de mercado $ 326.68K$ 326.68K $ 326.68K Volumen (24H) $ 34.07K$ 34.07K $ 34.07K Cap. de mercado totalmente diluida $ 326.68K$ 326.68K $ 326.68K Suministro de Circulación 999.77M 999.77M 999.77M Suministro total 999,767,716.140138 999,767,716.140138 999,767,716.140138

La capitalización de mercado actual de Smoking Wizard es de $ 326.68K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 34.07K. El suministro circulante de WIZARD es de 999.77M, con un suministro total de 999767716.140138. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 326.68K.