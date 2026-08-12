Precio de SINO hoy

El precio actual de SINO (SINO) hoy es $ 0.00745396, con una variación del 0.01% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SINO a USD es $ 0.00745396 por SINO.

SINO actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 7,419,711, con un suministro circulante de 995.41M SINO. Durante las últimas 24 horas, SINO cotiza entre $ 0.00741837 (bajo) y $ 0.00749455 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00754798, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00740202.

En el corto plazo, SINO experimentó un cambio de -0.05% en la última hora y de +0.12% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 23.15K.

Información del mercado de SINO (SINO)

Cap de mercado $ 7.42M$ 7.42M $ 7.42M Volumen (24H) $ 23.15K$ 23.15K $ 23.15K Cap. de mercado totalmente diluida $ 7.42M$ 7.42M $ 7.42M Suministro de Circulación 995.41M 995.41M 995.41M Suministro total 995,405,251.0 995,405,251.0 995,405,251.0

La capitalización de mercado actual de SINO es de $ 7.42M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 23.15K. El suministro circulante de SINO es de 995.41M, con un suministro total de 995405251.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 7.42M.